Rosana atribui atraso em entrega de obras à falta de repasses da União

Gilberto Leite Prefeita Rosana Martinelli destaca prioridade em obras dos bairros São Paulo e Jardim América

A prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), atribui o atraso na entrega de obras do município à falta de repasses para a construção do asfalto oriundos do governo federal.

"Muitas obras dependem de recursos federais, eles são feitos em parcelas. Essas obras não são feitas com recursos do município e, devido ao impeachment o governo federal não mandou o repasse”, ressalta. Ocorre que por conta do período de chuvas na região, as obras paralisaram.

Os moradores do Jardim Umuarama, por exemplo, reclamam que a prefeitura colocou as tubulações, mas não concluiu os trabalhos. Neste sentido, Rosana explica que não há previsão para a entrega do asfalto no bairro e que a prioridade são outros locais da cidade.

“A programação para esse bairro não está prevista neste momento, nós temos outros pontos como o Jardim São Paulo e Jardim América, nos quais os recursos já estão alocados”. Conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA), o valor estimado para os investimentos da secretaria de Obras e Serviços Urbanos em 2017 é de R$ 55 milhões.