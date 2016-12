Rosana e empresários se reúnem com Rota e projeto deve ser alterado

A prefeita eleita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), esteve reunida com empresários e o diretor de operações da concessionária Rota do Oeste, Fábio Abritta, para discutir sobre a construção dos acessos entre as vias perimetrais do município e a BR-163, no entroncamento com a MT-423, que dá acesso a Claudia.

Os empresários procuraram a republicana, preocupados com a viabilidade de investirem em empreendimentos às margens da rodovia uma vez que até 2019, conforme a concessionária, a estrada será duplicada.

A proposta é para que no trevo de entroncamento entre a BR-163 e a MT-423 seja construído um viaduto com duas saídas da rodovia, no modelo diamante, diferente do previsto no plano de concessão, que era um dispositivo no estilo corneta.

Ao longo deste ano Rosana Martinelli, na condição de atual vice-prefeita de Sinop, esteve em Brasília e apresentou um projeto à Agência Nacional de Transito e Transportes (ANTT), para a construção do trevo.

“Foi justamente para solucionar e tirar as dúvidas, já que eles querem fazer os empreendimentos e já pedir as licenças para a Prefeitura. Então, convocamos e pedimos para o responsável da Odebrecht vir aqui e esclarecer para nós essas dúvidas e também sobre os complementos necessários”, explicou a prefeita eleita.

No plano de concessão estão previstas a construção de 5 dispositivos de transposição, tipo trevos ou viadutos, ao longo dos 32 quilômetros de perímetro urbano de Sinop, com previsão de serem concluídas até 2019.

“No contrato de concessão estão previstos cinco novos trevos na região de Sinop, trevos que permitem o deslocamento dos veículos de um lado ao outro da rodovia. Entretanto, aquele que estiver sendo solicitado e estiver além do contrato nós temos que encaminhar a solicitação a agência para que ela faça autorização para concessionária realizar essas obras”, ponderou o diretor da concessionária.

Para o ex-deputado estadual Dilceu Dal Bosco e um dos empresários da região que foi discutida durante a reunião o resultado do encontro foi positivo, já que a possibilidade de construção do trevo foi confirmada pela concessionária. “A Rota do Oeste também já nos garantiu um trevo que é chamado de diamante que vai atender todos os empreendimentos”.