Rossato se licencia e presidente da Câmara assume cargo de prefeito

Assessoria Presidente da Câmara, Fábio Gavasso assume porque ex-vice-prefeito Dal Molin pediu exoneração

O prefeito de Sorriso, Dilceu Rossato (PSB), pediu licença do cargo e quem assume o comando do município pelos próximos 15 dias é o presidente da Câmara, o vereador Fábio Gavasso (PSB). Isso porque o ex-vice-prefeito Ederson (Xuxu) Dal Molin (PSC) pediu exoneração do cargo em agosto deste ano.

Rossato entrou de licença nesta sexta (28) e só retorna no dia 11 de novembro, para cuidar de assuntos pessoais. Ao assumir a função, Gavasso agradeceu a oportunidade e garantiu que irá se empenhar para fazer um bom trabalho pelo município no período em que estará no comando do Executivo Municipal. Essa é a primeira vez que um vereador assume a Prefeitura de Sorriso.

Natural de Pato Branco (PR), Fábio Gavasso tem 36 anos e é o atual presidente da Câmara de Vereadores. Com a licença para assumir a Prefeitura, o vice-presidente, Claudio Oliveira (PR), assume os trabalhos na Câmara.