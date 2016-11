Rota Oeste diz que conclui 453 km da BR-163 antes de vender consórcio

Mesmo com o anúncio da venda da Concessionária Rota do Oeste anunciada pela Odebretch, a construtora garante que concluirá toda a duplicação da BR-163 até 2019. De acordo com a Concessionária, dos 453 km previstos, 117 km foram concluídos.

Assessoria Concessionária Rota Oeste concluiu 117 km dos 453 km previstos até 2019

"Está previsto no contrato de concessão da BR-163 a duplicação de 453 km em Mato Grosso até 2019, ou seja, nos cinco primeiros anos da concessão, que se iniciou em 2014. Desse total, já foram duplicados 117,6 km até este ano, da divisa com Mato Grosso do Sul a Rondonópolis, entregues em março de 2016", diz trecho da nota da instituição.

Segundo a Rota do Oeste, apesar de ter sido colocada a venda, não há qualquer fato concreto a respeito do assunto. O novo "proprietário" da BR-163 poderia ter 100%, uma fatia majoritária ou o controle partilhado, de 50%, da operação. O contrato de concessão da pista, que tem validade de 30 anos, se previa um investimento de R$ 2,8 bilhões na duplicação.

O principal motivo da venda, é porque a construtora ainda aguarda a concretização de um empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para as obras de duplicação da pista.

"O compromisso da Rota do Oeste com a população mato-grossense continua sendo a concretização da transformação da BR-163. Para isso, aguarda uma definição do Governo Federal quanto à liberação do financiamento de longo prazo junto ao BNDES, o que, de acordo com o modelo de concessão apresentado na época do leilão, em 2013, é crucial para a manutenção dos investimentos na rodovia e o cumprimento dos prazos contratuais de duplicação", diz a nota.

Odebrecht quer vender concessão da BR-163 em MT; 3 empresas negociam

A obra

A duplicação de 453 km em Mato Grosso vai até 2019. Já foram duplicados 117,6 km até este ano, com relação a divisa com Mato Grosso do Sul a Rondonópolis, entregues em março de 2016. A concessionária ainda informou que em setembro de 2015, as obrigações de conservação e recuperação que eram do Governo Federal deveriam também ser repassadas para a Concessionária por decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), como no segmento de 108 km entre Várzea Grande e Rosário Oeste, ao norte da Capital, mas a transferência ainda não foi realizada. Os aditivos contratuais provocaram reequilíbrio na tarifa, já aplicados no valor inicial.

A Concessionária mantém os serviços de manutenção e conservação do pavimento e faixa de domínio nos trechos sob sua responsabilidade em quase 600 km, da divisa com Mato Grosso do Sul a Rondonópolis, de Cuiabá a Rosário Oeste e de Posto Gil (Diamantino) a Sinop.

Atualmente, a Rota do Oeste conta com dois canteiros mobilizados na região de Nova Mutum, que serão ativados assim que ocorrer a liberação do financiamento por parte do BNDES. Os canteiros contam com toda estrutura para dar início à segunda etapa de obras de duplicação da BR-163, incluindo os maquinários, que já estão disponíveis. (Com Assessoria)