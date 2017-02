São buracos de 30 anos, diz Taques em recado sutil aos grupos políticos que querem voltar ao poder em MT

Divulgação Governador Pedro Taques foi sutil ao mandar recado para adversários que estão se articulando

O governador Pedro Taques (PSDB) fez uma sutil crítica aos seus adversários políticos que se articulam para retomar o comando do Estado nas eleições de 2018. Em passagem pelo município de Barão de Melgaço para lançamento do projeto Ribeirinho Cidadão, neste sábado (11), o tucano criticou a quantidade de buracos nas vias da cidade e enfatizou que a situação não existe há apenas dois anos, mas há mais de 30 anos.

“Esse município está precisando de lama asfáltica porque tem mais buraco que tudo aqui. Agora, esses buracos não têm dois anos não. Esse buraco está com dente, com cabelo, é buraco já, assim, bem eirado. Como diz aqui em Mato Grosso, são buracos de 30 anos”, alfinetou sem citar nomes.

Nesta linha, disse que já conversou com os secretários estaduais de Infraestrura e Logística, Marcelo Duarte, e de Cidades, Wilson Santos (PSDB), e se comprometeu a destinar lama asfáltica para Barão. “Nós já falamos para o Marcelo da Sinfra. Vamos fazer como fizemos lá em Santo Antônio, que ficou digoreste. O Marcelo da Sinfra e Wilson Santos da Cidades vão fazer para a gente colocar CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) aqui”.

Articulação

Nesta segunda (13), o PMDB planeja realizar o primeiro encontro com os possíveis aliados para discutir a sucessão de Taques com objetivo de retornar ao Palácio Paiaguás em 2018. Ao lado de 10 siglas, os peemedebistas, que governaram o Estado até 2015 através da Gestão Silval Barbosa. O ex-governador está preso desde setembro de 2015 por suposto envolvimento em esquemas de corrupção.

Além do PMDB, PR, PP, PT, PSC, PDT, PCdoB e siglas menores confirmaram presença na reunião da oposição. Segundo o deputado federal Carlos Bezerra (PMDB), será a primeira conversa no com objetivo de viabilizar uma aliança com condições de vencer as eleições em 2018, na qual o PMDB pretende lançar a candidatura do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Antonio Joaquim, para chefe do Executivo.