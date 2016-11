“Se tem jaboti no pau, ou é enchente ou mão de gente”, afirma governador

Gilberto Leite Taques antecipou que ingressará com medidas judiciais para ter acesso ao teor da delação de Nadaf

O governador Pedro Taques (PSDB) indicou que a nota publicada em O Globo, informando que o ex-secretário de Estado Pedro Nadaf teria citado seu nome em depoimento, ligando-o a caixa dois na campanha eleitoral de 2014, resulta de armação dos adversários políticos. Embora sem citar os possíveis autores, utilizou ditado popular para externar o posicionamento.

“Se tem jaboti no pau, ou é enchente, ou é mão de gente”, declarou Taques durante entrevista na inauguração da unidade do Detran no VG Shopping, em Várzea Grande, na tarde desta segunda (21).

A própria defesa de Nadaf enviou pedido de resposta aos jornalistas de O Globo Lauro Jardim e Guilherme Amado, no qual nega que seu cliente tenha dito que houve repasse de R$ 2,5 milhões como caixa dois para a campanha de Taques. Além disso, o governador lembrou em nota oficial que as contas da Coligação Coragem e Atitude pra Mudar, que sustentaram sua candidatura em 2014, foram devidamente aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

“Eu só tenho a verdade e as instituições, nada mais que isso. Não temo absolutamente nada e não fiz nada de errado”, completou o tucano.

Na nota oficial, Taques antecipou que ingressará com medidas judiciais cabíveis para ter acesso ao teor da delação de Nadaf. O governador reclamou ainda que o documento vazou para a imprensa vinculando seu nome ao caso, o que causou prejuízos à sua imagem mesmo sem nenhum envolvimento com os fatos citados.

Taques também condenou com veemência a tentativa de envolvê-lo em práticas que sempre combateu. A nota também atribui o vazamento da informação a agentes políticos ligados ao governo anterior e seus desmandos.

