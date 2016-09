Secitec implanta escola técnica em Água Boa; investimento de R$ 10 mi

Reprodução Deputado estadual Nininho e vice-governador Carlos Fávaro estiveram presente no evento

A secretária estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec), Luzia Helena Trovo Marques de Souza, assinou nessa quinta (15) a ordem de serviço para a construção da primeira Escola Estadual Técnica de Formação Profissional da pasta e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em Água Boa.

A solenidade contou com as presenças do vice-governador Carlos Fávaro, do deputado estadual Nininho (PSD) e do o presidente da Ager, Eduardo Moura. A comitiva foi recepcionada pelo vice-prefeito Lírio Maggioni. O investimento na ordem de R$ 10 milhões pretende incorporar na nova unidade, padrão arquitetônico e funcional de última geração, contando com seis salas de aula, laboratórios, centro administrativo, espaço comunitário e uma biblioteca.

De acordo com Luiza Helena, o recurso já está na conta da Secitec e a obra terá início imediato. “Vamos seguir um cronograma rigoroso para que esta importante obra seja entregue em tempo recorde e possa ser utilizada pela comunidade de Água Boa e de toda região, já que o município é referência em educação”, afirmou.

Para Fávaro, o Governo Pedro Taques está investindo em capital humano, capacitando a população com a meta de alavancar cada vez mais a economia do estado. “O prefeito Mauro é um gigante quando o assunto é buscar investimentos para Água Boa, principalmente quando são direitos básicos da população, como é o caso da Escola Técnica”, ressaltou.

Expectativa

Em Água Boa a obra da Escola Técnica havia iniciada em 2011, mas foi paralisada no mesmo ano por falta de recurso do Estado. Durante cinco anos, autoridades municipais buscaram apoio para a continuação da obra, mas devido a diversos fatores, como a crise política, econômica e outros eventos nacionais e estaduais, não tinha sido possível até agora.

“Com a retomada das obras, estamos renovando a esperança em um polo educacional para o município e a expectativa de novos cursos profissionalizantes que beneficiarão toda a região do Araguaia”, conclui Maggioni. (Com Assessoria)