Secretária de Meio Ambiente deixa pasta em Lucas e assume em Sinop

Reprodução Secretária de Meio Ambiente Luciane Copetti deixou a pasta em Lucas para assumir em Sinop

Após quatro anos à frente da secretaria de Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde, Luciane Bertinatto Copetti assume o comando da mesma pasta em Sinop e, agora, após ser empossada, deve implantar a coleta seletiva no município. Ela que residia em Lucas desde 1993, é produtora rural, em 2000 foi eleita vereadora, e desde então ingressou na vida política.

A secretária que foi nomeada pela prefeita Rosana Martinelli (PR), por meio de um perfil técnico, já desenvolveu vários trabalhos ligados à área ambiental, dentre eles foi coordenadora do projeto “Adequação Ambiental de Propriedades Rurais” da ONG The Nature Conservancy (TNT) e desenvolveu o “Lucas do Rio Verde Legal”, que se tornou referência em todo o país pela descentralização de licenciamentos ambientais de empreendimentos.

Nomes como Anna Dias da Costa (Administração), Ivete Mallmann (Finanças e Orçamento) e Manoelito (Saúde), por exemplo, que atuaram na gestão do ex-prefeito Juarez Costa (PMDB), integram o novo secretariado de Rosana, mas não necessariamente são indicações políticas do grupo. Já o secretário de Obras, Marcos Lopes, continua na pasta por indicação de Juarez. Outro nome que contempla o PMDB é o de Mauro Garcia, que assume a secretaria de Trânsito, também por indicação do peemedebista.

A prefeita tomou posse nesse domingo (1º) e ressaltou que a escolha dos profissionais para ocupar as pastas foi por meio de uma junção técnica e política, que segundo ela, é uma amostra da gestão neste pleito.

“A técnica nós temos que ampliar e ter o conhecimento. E a política faz parte da nossa vida, tudo passa pela política as decisões para melhorar a vida do ser humano, então ela não pode ser desprezada de maneira nenhuma” ponderou.