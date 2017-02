Secretária diz que Estado atrasou R$ 50 milhões da Saúde e cobra solução

Gilberto Leite Elizeth de Araújo, secretária de Saúde de Cuiabá, afirma que atraso de repasses ainda ocorrem

A secretária de Saúde de Cuiabá, Elizeth de Araújo, afirma ainda que o governo estadual não quitou os repasses que estão em atraso. Segundo a gestora, alguns programas estão sem aporte desde agosto do ano passado. O montante chega a R$ 50 milhões. “Temos nos reunidos com Estado para justamente melhorar transparência e diálogo. Ultimo levantamento que tínhamos era de R$ 14 a R$ 17 milhões”, explica em visita à sede do .

A reclamação sobre a falta de repasse do Estado é geral quando se trata de recursos da saúde. No ano passado houve atraso em 51 municípios, assim como nos hospitais regionais de Cáceres, Sorriso, Alta Floresta, Sinop, Colíder, Rondonópolis e o Metropolitano de Várzea Grande.

Ao , o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) disse que o governador se colocou à disposição para discutir um cronograma de pagamento do recurso atrasado. “Compreendemos o momento de dificuldade para todos, estabelecerem junto com o governador um novo cronograma, desembolso desse repasse para darmos sequência as ações, melhorar saúde pública da Capital e das obras do pronto-socorro”, ameniza.

Conforme a secretária, a falta de pagamento atinge diretamente os serviços de alta complexidade, pois o recurso advindo da União não é suficiente para adquirir insumos, por exemplo, uma vez que não tem reajuste na tabela SUS há 15 anos. “Estado tem colocado a contrapartida para custeio de alguns serviços de alta complexidade, e alguns de média, mas a maioria é de alta para que o município exerça a função de ser referência estadual para toda população do Estado”, pontua.

Além dos R$ 17 milhões, Elizeth lembra que a contrapartida para a construção do novo pronto-socorro também está em atraso. “A contrapartida do Estado que resta é de 35 milhões, o valor aumenta caso tiver aditivo”, sustenta.

Essa não é a primeira vez que o Estado deixa de repassar recursos da saúde à Capital. No ano passado, o secretário estadual de Saúde João Batista afirma dos R$ 20,8 milhões que o Estado devia para Cuiabá, parte está sendo regularizada. O gestor explicou que foram pagos R$ 4,8 milhões referentes ao Hospital São Benedito e parte de UTIs. Outros R$ 4 milhões serão repassados hoje para UTIs contratualizadas nos hospitais Santa Helena, HGU e Santa Casa, totalizando R$ 8,8 milhões.

O restante, cerca de R$ 12 milhões, referente à construção do novo pronto-socorro, o secretário afirmou à época que o repasse será realizado após realização das medições do serviço realizado.

Á época, o presidente do TCE Antônio Joaquim notificou o Governo Pedro Taques (PSDB) a cerca dos atrasos nos repasses da saúde, em especial em Cuiabá. No documento enviado ao chefe do Executivo, o presidente cita a dívida de R$ 21 milhões para a Prefeitura da Capital, e dá um prazo de 10 dias para que a secretaria estadual de Saúde (SES) explique sobre os débitos e o que tem sido feito para sanar.

Outro lado

Procurada pela reportagem do , a Secretaria Estadual de Saúde (SES) não respondeu os questionamentos acerca dos atrasos dos repasses. Informou que considerando a necessidade de manutenção nas instalações elétricas do prédio central, na última sexta sexta (10), não houve expediente.