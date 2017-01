Secretária diz que policlínicas serão centro de atendimento especializado

Gilberto Leite Secretária de Saúde Elizeth Araújo reiterou, assim que tomou posse do cargo nesta terça (02), que uma principais preocupações do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) é combate ao mosquito da dengue

A secretária municipal de Saúde, Elizeth Lúcia de Araújo, afirmou nessa segunda (2) que um de seus objetivos para a pasta é regionalizar o atendimento na Capital, para que pessoas possam receber assistência médica próximo de casa e, também, fazer com que as policlínicas sejam centros de atendimentos especializados.

Elizeth explicou, porém, que apesar de conhecer a situação das unidades de Saúde da cidade, ela ainda não se reuniu com o prefeito para elaborar um plano específico de trabalho. A secretária afirmou que sua atuação irá se basear em diálogos com os servidores, sociedade e com o Conselho de Saúde.

Ela defendeu a importância das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), tanto para atendimentos de emergência quanto para desafogar as policlínicas da cidade, que poderão ter outras funções. “Na medida em que as UPAs vão surgindo, as policlínicas podem ser utilizadas como uma rede de serviços com outras ofertas, como por exemplo, a oferta de cuidados de exames especializados e de tratamento por especialidade como fisioterapia. Tudo isso faz parte do plano de ação do prefeito e da equipe”, contou.

A secretária afirmou que o trabalho deverá ser direcionando no sentido de regionalizar o atendimento. Ou seja, a intenção é fazer com que a população tenha os serviços mais básicos próximos de sua casa e não precise se deslocar por grandes distâncias para obter um atendimento médico.

Elizeth reiterou que uma principais preocupações do prefeito Emanuel Pinheiro é combate ao mosquito da dengue. A nova responsável pela saúde de Cuiabá explicou que os trabalhados no setor serão orientados pelos pilares da atenção básica, vigilância e área hospitalar. “O vírus Aedes aegypti é hoje o grande problema de saúde pública, não só no caso da Chickungunya, mas também da dengue e da zika. Já está dentre as ações prioritárias do Emanuel Pinheiro pensar em ações estratégicas, já nesse início de ano, envolvendo todas as áreas para que se possa dar uma resposta para a população”, pontuou.

Elizeth também comentou sobre a nomeação das secretárias Mabel Strobel e Singlair Musis, para as pastas de Educação e Assistência Social, respectivamente. “Faz parte do perfil do prefeito Emanuel de olhar [os secretários] em todos os aspectos. Quando ele pensou em nós mulheres, ele pensou nessa capacidade de criatividade e de escuta para que a gente possa, nessas áreas mais sensíveis, que é Educação, Saúde e Assistência Social, fazer um trabalho que relacione os trabalhadores, os usuários e a sociedade como um todo”, defendeu.

Biografia

Elizeth tem formação em Assistência Social com especialização em Gestão de Serviços e Sistemas de Saúde e em Atenção Psicossocial. Ela já atuou na Fundação Nacional de Saúde (Funasa), na Saúde Indígena, foi secretária de Saúde do município de Juína e no Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

De acordo com o prefeito de Cuiabá, o nome de Elizeth foi uma escolha pessoal visando a blindagem da pasta a possíveis formas de ingerência. “Elizeth é uma profissional capacitada, sensível e profundamente conhecedora da realidade do setor. Ela colaborou na elaboração do Plano de Governo e integrou a equipe de transição”, disse o peemedebista.