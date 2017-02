Secretária proíbe coleta de resíduos de esgoto sem fazer o tratamento

Assessoria Secretária de Meio Ambiente, Luciane Copetti, proibiu empresas de coletar resíduos sem tratamento

A secretária municipal de Meio Ambiente em Sinop, Luciane Copetti, proibiu as empresas privadas que fazem a coleta de resíduos do esgoto no município de fazer o descarte sem que ocorra o devido tratamento do material. A decisão foi proferida após denúncia de que essas empresas estavam descartando resíduos em locais irregulares. “Identificamos o problema e convocamos os empresários para que eles nos dessem uma solução acerca do descarte que está sendo feito de forma irregular”, disse a secretária.

A partir de agora, no processo de licenciamento ambiental toda empresa deverá informar onde serão descartados os resíduos. Todas as empresas já foram notificadas sobre a mudança e, aquelas que ainda não foram informadas, terão o prazo de 30 dias para regularização e todas terão que encaminhar o contrato com a empresa que irá receber os resíduos.

Para quem descumprir a ordem, será aplicada, em primeiro momento, uma notificação e, caso permaneça irregular, será cancelado o alvará e a empresa será embargada, além do posterior encaminhamento ao Ministério Público.

De acordo com as políticas de Meio Ambiente do município e nacional (PNMA), a responsabilidade da destinação dos resíduos é de quem faz a coleta e a empresa é obrigada a dar uma destinação adequada. Em Sinop, a concessionária que administra o sistema de água e esgoto, Águas de Sinop, é credenciada com o parecer da Sema para receber os resíduos e realizar o tratamento.

Sobre o custo que isso irá gerar e como será repassado para a população, a secretária explica que “a comunidade tem que entender que todo o resíduo precisa ser tratado e que isso gera um custo, nada é de graça. Existe uma equipe, um sistema de monitoramento, mas isso será discutido pela empresa”, conclui.

As recomendações da secretária de Meio Ambiente são que, caso a população identifique que os resíduos são destinados a locais inapropriados, que façam a denúncia, mesmo que anonimamente, para que as devidas providências sejam adotadas.