Secretário aponta um cenário menos otimista e espera arrecadar R$ 60 mi

O secretário estadual de Fazenda (Sefaz) Seneri Paludo avalia que o programa de Recuperação de Créditos (Refis) é essencial para que o governo consiga equilibrar as contas. A expectativa, segundo Seneri, é que o Executivo possa receber R$ 60 milhões até dezembro, valor bem menor do que o estimado pelo governador Pedro Taques, que falou em R$ 150 milhões ontem (14). “Hoje tem muitos contribuintes no Estado que estão esperando para fazer essa regularização, a partir da aprovação da Lei do Refis”, explica o titular da pasta.

Seneri explica ainda que a entrada do FEX, que são cerca de R$ 500 milhões, e mais R$ 275 milhões, parte advindos do Refis, o Estado terá as contas equilibradas no final do ano. No primeiro semestre, houve empenho de R$ 600 milhões a mais do que valor da receita. “Com FEX, Refis e com mais cortes que estamos promovendo, por meio do decreto, estamos fazendo todo processo para equilibrar as contas. O Estado no final do dia não pode ter déficit”, sustenta.

Conforme o projeto, os inadimplentes terão prazo de até 48 parcelas para renegociarem a dívida com o Estado. Num primeiro momento, o governo havia determinado 30 dias para que o contribuinte fizesse o reconhecimento, bem como a renegociação da déficit. No entanto, após reunião com deputados estaduais, o prazo se estendeu para 60 dias.

A mensagem foi encaminhada, ontem para a Assembleia com intuito de aprová-la em primeira votação. Após longa negociação, no entanto, o deputado Zeca Viana (PDT) conseguiu estender o prazo, e a votação ocorrerá na próxima quarta (21), posto que categorias interessadas, como pequenos empresários, comerciantes e contabilistas, não concordaram ainda com o projeto do governo e querem propor melhorias.

Para o secretário, a prorrogação do prazo de votação não traz muito prejuízo para o Estado, mas admite que quanto mais cedo a aprovação, mais rápido o dinheiro cairá no caixa do Estado. “O grande prejuízo é para os contribuintes porque estão esperando exatamente essa legislação para eles fazerem essa renegociação”, pondera.

Por meio do Refis todo contribuinte que tiver em débito com a Sefaz, seja ex-beneficiado ou não do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (Funeds), poderá aderir ao programa de renegociação da dívida. Ao parcelar os débitos, o contribuinte não é negativado e fica autorizado a manter as relações comerciais normalmente.

O governo projeta arrecadar até o final da execução R$ 2,5 bilhões. Os valores foram estimados sobre débitos de pessoas físicas e jurídicas que chegam a R$ 8 bilhões.

