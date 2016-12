Secretário confia em bom senso para ato de servidores não virar batalha

Maria Anffe Paulo Taques afirma ter confiança que os líderes sindicais vão saber conduzir ato de maneira ordeira

O chefe da Casa Civil Paulo Taques espera que as manifestações dos servidores não se transformem em campo de batalha. Eles prometem lotar as galerias da Assembleia nesta terça (20) para, entre outras coisas, cobrar a garantia do pagamento da Revisão Geral anual (RGA) e se posicionar contra projeto que - a exemplo do que fez o governo federal - congela alguns investimentos e/ou elevação de subsídios.

Com isso, a tendência é que o pagamento da RGA fique suspenso por 2 anos. “Tenho confiança que os líderes sindicais vão saber conduzir isso de uma maneira ordeira e tranquila”, disse Taques a jornalistas.

Ele pondera que é necessário bom senso para evitar situações parecidas com as que ocorreram no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, onde houve confrontos entre manifestantes e policiais, e, frente à Assembleia, contra o pacote de medidas fiscais adotadas pelo governo gaúcho.

O chefe da Casa Civil argumenta que a manifestação dos servidores é legítima - como ocorreu em maio deste ano em razão do RGA. “Não pode ter ofensa aos deputados, não pode ter a batalha campal que se transformou em ambos os estados. Isso eu espero que não aconteça”, ressalta.

Para garantir a aprovação das mensagens, o Executivo tem se reunido, diuturnamente, com os deputados estaduais. O argumento para emplacar as medidas nada populares é de que o Estado passa por uma grave crise financeira. O Palácio Paiaguás sustenta ainda que o governo federal - para repassar recursos da multa da repatriação - fez exigências aos Estados e que medidas semelhantes serão tomadas em outras unidades federativas.

Servidores

O representante do Fórum Sindical – composto por 23 categorias – Oscarlino Alves sustenta que a primeira ferramenta dos servidores é sempre o diálogo. “Quem encerrou o diálogo não fomos nós, foi o governo que, desde a época da greve, não nos atende, mandamos vários ofícios, várias solicitações de pauta, mas não nos atende”, sustenta ao .

Oscarlino explica ainda que a greve deve ocorrer por meio de uma construção entre as categorias. Sustenta que algumas categorias, como saúde não pode manter o mínimo para o funcionamento.

“Por hora pensamos em dialogar. A nossa radicalização é a greve, mostrar a realidade da corrupção do Estado. Parece que reivindicar nosso direito é crime agora fazer caixa 2 para pagar despesa de campanha não é, né?”, dispara o sindicalista referindo-se ao depoimento do empresário Alan Malouf ao Gaeco afirmando que a campanha do então candidato Pedro Taques, teve caixa 2.

Operação Jericó

O nome é alusivo à Batalha de Jericó, que representa uma das mais gloriosas vitórias dos israelitas quando conquistaram a terra de Canaã. A cidade de Jericó, localizada na margem oeste do rio Jordão, era uma cidade fortificada com altos e largos muros assim como os que Taques tem colocado entre ele e os servidores.

Na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Josué 5:13- 6:27, é relatado que após os israelitas atravessarem o rio Jordão, cercaram a cidade por 7 dias, e as muralhas desmoronaram com o poder divino e então a cidade foi invadida e totalmente destruída, sob a liderança de Josué. Nesse sentido as ações serão mais radicais para tentar demover o gestor estadual de retirar os direitos dos servidores sem que nada seja feito como já anunciou, que congelará os salários e não dará a RGA por dois anos.