Secretário defende que Fethab deve ficar para logística e infraestrutura

Gilberto Leite Secretário Marcelo Duarte (Sinfra) diz a Lídice ao vivo no facebook no RDTV que recurso do Fethab é carimbado para a Infraestrutura e o gestor não pode fazer mudança de fonte pra pagar folha salarial

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (Sinfra), Marcelo Duarte, descarta qualquer possibilidade da utilização do Fundo de Transporte e Habitação (Fethab) para outros fins como pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) e/ou salários. Segundo Duarte, o Fethab é um recurso carimbado para infraestrutura e logística.

“Primeiramente a gente tem que enfatizar que os recursos são carimbados. O recurso do Fethab é um recurso carimbado para a Infraestrutura, recursos de empréstimos são recursos carimbados, o gestor não pode fazer mudança de fonte pra pagar folha. Folha salarial tem que ser respeitada, porém vivemos restrições orçamentárias seríssimas no Brasil como um todo”, disse o secretário durante entrevista ao vivo no Facebook do RDTV, dando destaque para a aprovação da PEC 55 no senado e a imposição do governo federal para que se discuta o tema nos Estados.

RGA

Os deputados estaduais aprovaram ontem (20), a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO 2017), em segunda votação, sem emenda para garantir a RGA. Com isso, os servidores públicos já prometem lotar o plenário da Assembleia para que a reposição seja prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA 2017). Neste sentido, os servidores até sugerem que, se não tem dinheiro para pagar a revisão, que “o governo tire dos fundos”. “É importante a RGA, é importante o salário, mas por outro lado, quando a gente faz estradas, nós estamos falando de vidas, vidas que se perdem, vidas que se vão, nós não podemos deixar muitas rodovias na situação como estão, disse.

O Fethab 2 deve votado hoje na Assembleia. Marcelo Duarte, admitiu nessa segunda (19) que existe a possibilidade de uma parcela do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) ser aplicado para realizar outros tipos de pagamentos e não somente em investimentos em infraestrutura. Sobre o Fethab 2, ele disse que deverá ser mantida a proposta original e que o recurso do fundo deverá ser transferido 100% para a infraestrutura de transportes. Os dois recursos juntos - Fethab e Fethab 2 - devem gerar cerca de R$ 700 milhões ao governo do Estado anualmente.

O setor produtivo á época do governo Silval Barvosa (PMDB) chegou a ingressar na justiça para que os recursos destinados a habitação e Infraestrutura fossem garantidos. Ocorre que segundo eles, parte do valor estaria sendo usado para pagamento de salários e, quando Pedro Taques assumiu, ele assegurou que usaria os recursos conforme determina a lei.