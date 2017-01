Secretário garante que forro do aeroporto fica pronto em fevereiro

O secretário estadual de Cidades (Secid) Wilson Santos (PSDB) disse que até o início de fevereiro a parte do forro do aeroporto Marechal Rondon será concluída. Ainda restam 2 mil m² a serem forrados. “Retomamos a obra e estamos em fase final de teste do ar-condicionado”, pontua o gestor em visita à sede do .

Gilberto Leite/Rdnews Wilson diz que forro do aeroporto Marechal Rondon fica pronto até mês que vem

Atualmente os trabalhos são dedicados para os testes de refrigeração. O investimento é de R$ 4,9 milhões e atende uma área de 15 mil m². O antigo sistema de ar-condicionado estava desligado há oito meses. “Estamos terminando o embarque internacional que começa em março os vôos internacionais”, explica.

Outra frente de trabalho é dedicada ao término do terceiro finger (ponte de embarque). A previsão, segundo Wilson, é que a reforma do aeroporto seja finalizada até junho. O governo chegou a suspender o contrato com as empresas responsáveis pelos trabalhos (Engeglobal, Farol Empreendimentos e Multimetal Engenharia, que formam o Consórcio Marechal Rondon) por conta do ritmo lento e da não conclusão das obras, prevista para 20 de outubro passado, conforme o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG).

No entanto, após reunião entre governo, Infraero e representantes do consórcio as obras foram retomadas. À época, o proprietário da Engeglobal, Robério Garcia, afirmou que uma série de conjunturas fez com que a obra atrasasse. Lembrou da paralisação dos trabalhos, por meio do decreto do governo, assim como o forro que desabou. Por isso, cobrou o compartilhamento das responsabilidades pela demora da conclusão.

Reforma

Orçada em R$ 83,9 milhões, as obras no terminal foram iniciadas em dezembro de 2012 e chegaram a ficar paradas por 10 meses, ainda na Gestão Silval Barbosa (PMDB), e retomadas em outubro de 2015. A ordem de recomeço dos serviços foi emitida em outubro de 2015. Já foram pagos R$ 64,9 milhões pelos serviços realizados.