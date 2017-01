Secretário terá inativos e reajustes em foco para aumentar arrecadação

Gilberto Leite/Rdnews Emanuel Pinheiro com o novo secretário de Fazenda Beto Possas de Carvalho

O secretário municipal de Fazenda, Antonio Roberto Possas de Carvalho, o Beto, diz que com a queda dos repasses da União e governo estadual, em razão da crise econômica, a intenção é aumentar a base de contribuintes tendo como alvo os inativos para não penalizar quem já está pagando os impostos em dia. “Com isso conseguir manter o equilíbrio fiscal, repondo aquilo que o município perder em transferência da União e do Estado”, explica durante a apresentação do secretariado nessa segunda (2).

Sustenta ainda que os impostos não vão aumentar, mas sim a correção que é feita de ano em ano. A previsão é que com a não aprovação do projeto que atualiza a planta genérica do município, a prefeitura deixará de arrecadar R$ 30 milhões. “Vamos fazer tudo dentro da normalidade daquela capacidade contributiva”, sustenta.

Diante disso, Beto ressalta as medidas de contenção de gastos feitas pelo prefeito, por meio dos 13 decretos assinados ontem (2). “Prevendo redução de gastos em setores que não atingem saúde e educação. Os demais terão cortes para equilibrar o orçamento do ano”, explica.

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB), durante campanha vitoriosa ao Palácio Alencastro, fez inúmeras promessas para ambas as áreas, como a implantação da hora estendida nas creches, assim como a construção de 70 unidades do Programa de Saúde da Família (PSF), entre outras. Com a redução no orçamento destas pastas, o peemedebista poderá ter dificuldade de cumprir as promessas.

O peemedebista administra a Capital com R$ 41 milhões a menos que o ex-gestor Mauro Mendes (PSB). A baixa é prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA 2017), que foi votada na Câmara no final do ano passado. O valor representa 1,7% dos R$ 2,252 bilhões previstos para a gestão peemedebista. A LOA 2016 havia sido estimada em R$ 2,293 bilhões.