Secretários prometem por repasse da Saúde em dia e retomar o VLT

Assessoria Secretários de Estado se reúnem com prefeito de VG Lucimar e o marido Jayme

A prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (DEM) e os secretários de Estado Gustavo Oliveira (Fazenda) e João Batista (Saúde) firmaram a regularização dos repasses da saúde entre o Estado e o município. A dívida do Executivo com a Saúde de Várzea Grande está entre R$ 11 e R$ 21 milhões.

“Pela lei temos que aplicar 15% de nossas receitas em saúde e vamos praticamente dobrar este percentual numa clara demonstração de nosso compromisso com a saúde que vem acompanhada das reformas das unidades como o hospital e pronto-socorro, das policlínicas, da inauguração e funcionamento da UPA Ipase e da regularidade nos atendimentos em todas as unidades”, disse a prefeita, durante o encontro com secretários, que também tratou do VLT, na noite dessa quarta (11).

Já o secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Jayme Campos, lembrou que ainda em 2017 serão lançadas as obras da UPA Cristo Rei e deverão ser concluídas as reformas do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande.

“Além de conclusão de diversas obras, vamos lançar novos investimentos na área de saúde como a Clínica Odontológica do Grande Parque do Lago e a inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas no centro de Várzea Grande que está sendo executado através de um Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público Estadual”, frisou Jayme Campos.

O secretário estadual de Saúde, João Batista destacou uma determinação do governador Pedro Taques (PSDB) e a priorização no repasse dos recursos, citando que grande parte das verbas extra orçamentárias vinda a titulo da repatriação e do Fundo de Exportação (FEX) no final de 2016 e que somados chegaram a quase R$ 1 bilhão foram destinados para a saúde nos 141 municípios do Estado.

“Para vocês terem uma noção, somente no Governo Pedro Taques já foi inaugurado mais de 200 leitos de UTI, que em média custa R$ 120 mil cada um, fora o custo mensal de funcionamento. É um bom número, ainda mais numa situação difícil como a que vivemos, mas é preciso reconhecer que ainda é pouco e temos que avançar mais”, disse o titular da pasta de Saúde.

VLT

Já o secretário de Fazenda, Gustavo Oliveira reforçou outra determinação de Taques, que diz respeito a retomada das obras do VLT.

“Temos especial interesse nesta obra até como forma de potencializar a economia de Várzea Grande e Cuiabá e também para promover outras obras de urbanização que melhorem o desempenho da economia local”, disse o secretário de Fazenda, sinalizando que o Governo do Estado tem uma dívida com o comércio e a indústria de Várzea Grande que acabou principalmente ao longo da Avenida da FEB sendo prejudicada com as obras do VLT que ainda não saíram em definitivo do papel.

Linha de Financiamento

A liberação de uma linha de crédito para financiamento de novos veículos para taxis ou de transporte de passageiros através do Desenvolve MT, antigo MT Fomento também fora formalizada.

“Temos linhas de crédito que têm juros subsidiados e que podem servir para a troca dos veículos que hoje realizam o transporte de passageiros no segundo maior município de Mato Grosso e isto também pode representar a geração de emprego e renda que são importantes catalisadores do desenvolvimento de uma maneira em geral”, disse Gustavo de Oliveira. (Com Assessoria)