Seduc simula ataque de hackers para conscientizar sobre internet segura

A equipe de comunicação da Secretaria Estadual de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) simulou o hackeamento da própria Fan Page no Facebook para conscientizar o público que acessa as redes sociais da pasta sobre a necessidade de prestar atenção na segurança. Para chamar atenção, foram postadas notícias sobre figuras com Barack Obama praticando kitesurf, Daniela Cicarelli comparada a Michel Jackson e Fátima Bernardes dançando funk.

A Fan Page da Seduc permaneceu com a simulação do hackeamento até 17h. A reportagem de descobriu que as alterações foram propositais, mas decidiu manter o sigilo para não frustrar a ação que integra o Dia da Internet Segura.

Ocorre que nesta terça (07), a Seduc se juntou às instituições de mais de 100 países que se uniram para promover atividades de conscientização. O objetivo é promover o uso seguro, ético e responsável da web.

A assessoria de imprensa da Seduc informou que iniciativa busca mostrar para o público da Fan Page, em sua maioria jovens e adolescentes, que todo mundo está vulnerável no mundo virtual. “Isso mostra a importância de não passar as senhas para ninguém e sair dos aplicativos quando terminar a utilização”, disse o jornalista Orlando Moraes.