Sefaz suspeita de inexecução de contrato de quase R$ 1 mi e investiga

A secretaria estadual de Fazenda instaurou um processo administrativo contra a empresa Complexx Tecnologia Ltda, em virtude da possível inexecução parcial de um contrato com a pasta. A Portaria foi assinada pelo secretário-adjunto de Administração Fazendária, Candido dos Santos Rosa Junior, e está disponível no Diário Oficial que circula nesta segunda (9), mas foi assinada em 21 de dezembro.

Reprodução Sefaz abre processo para investigar empresa Complexx Tecnologia Ltda

A Complexx é uma das empresas mencionadas na delação premiada do empresário Giovani Guizardi. O proprietário da empresa, citado por Guizardi como “Padilha”, também faria parte do grupo de empresários envolvidos no esquema investigado na Operação Rêmora, que apura a existência de uma suposta organização criminosa destinada à obtenção de vantagens indevidas sobre contratos e fraudes em licitações da secretaria estadual de Educação (Seduc).

O contrato nº 003/2014/SAAF/SEFAZ, alvo da investigação, tem por objeto a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas, equipamentos e instalações lógicas, elétricas e telefônicas das unidades da secretaria fazendária. A vigência foi de 12 meses, com início no dia 27/01/2014 e término previsto para 27/01/2015. O valor mensal definido no contrato era de R$ 83,3 mil, perfazendo um valor global estimado de R$ 999,8 mil.

Para execução do processo administrativo foi criada uma comissão, composta por três servidores. Os trabalhos devem iniciar no prazo de três dias da publicação da Portaria e ser concluídos no prazo de 70 dias, a contar da notificação da empresa. O período pode ser prorrogado por igual prazo.

Outro lado

O ligou para a empresa à procura do responsável para comentar sobre o assunto. Entretanto, ao pedir à atendente para transferir a ligação à pessoa indicada para falar, a ligação caiu. Outros contatos foram feitos, mas as chamadas não foram atendidas.