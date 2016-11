Seges corta progressão salarial de servidores estabilizados após 1988

A Secretaria de Estado de Gestão (Seges) paralisou as progressões funcionais dos cerca de 1500 servidores que ainda estão na ativa e foram estabilizados de acordo com artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

A decisão visa cumprir determinação do colégio de Procuradores do Estado da Procuradoria Geral do Estado (PGE) que mudou entendimento e agora definiu que o servidor estabilizado constitucionalmente não tem direito a enquadramento ou progressão de carreira.

Esses servidores tiveram estabilidade extraordinária decretada após a Constituição de 1988. Com o surgimento das Leis de Cargos e Carreiras, em 1998, foram enquadrados nas respectivas carreiras e assim passaram a progredir normalmente, tais quais os servidores concursados.

Dos 9.857 servidores estabilizados após a Constituição de 1988, atualmente o Estado tem somente 1.555 servidores na ativa, muitos já em final de carreira e próximos à aposentadoria.

Progressão

A cada três anos, o servidor concursado tem aumento salarial proporcionado pela progressão salarial. O aumento é definido por sistema Vertical (níveis de 1 a 13) e Horizontal (A, B, C e D), variável conforme cada carreira. (Com Assessoria)