Sem atualização da Planta Genérica, valor do IPTU terá reajuste de 7,87%

Reprodução Estudo da Secretaria de Fazenda do Município, aponta que o reajuste será de 7,87%, a partir do IPCA

Após devolução pela Câmara do projeto de atualização da Planta Genérica de Valores de Cuiabá, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da Capital será reajustado somente com base na recomposição inflacionária. De acordo com um estudo da Secretaria de Fazenda do Município, o reajuste pode ser de 7,87%, levando em consideração o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). No ano passado, a correção foi de 9,93%, também seguindo o IPCA.

Ainda não se sabe o impacto desse novo percentual sobre os valores do IPTU na economia do município, já que os estudos ainda estão sendo feitos. O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) afirma que o imposto não terá aumento. O gestor mudou a data-base de pagamento para o dia 11. A data para o lançamento do carnê havia sito acertada para 31 de março. A mudança está atrelada ao vencimento dos salários dos servidores do funcionalismo do Estado, que recebem no dia 10.

Em dezembro, os vereadores por Cuiabá deixaram para 2017 a discussão sobre atualização da Planta Genérica de Valores que acarreta o aumento do IPTU. O projeto havia sido encaminhado ao Legislativo pelo ex-prefeito Mauro Mendes, mas acabou sendo retirado de pauta.

Em novembro passado, o Pleno do Tribunal de Contas havia determinado a atualização da Planta Genérica. Segundo o TCE, a não atualização prejudica o município, porque a arrecadação pode estar sendo programada com valores defasados.

A revisão vinha sendo discutida desde 2015 quando, em dezembro, o então prefeito Mauro Mendes (PSB) encaminhou à Câmara projeto que previa um aumento no IPTU de até 30%, mas ainda não tinha sido aprovada pelo Legislativo municipal.

Planta Genérica

A Planta Genérica de Valores é o instrumento legal no qual estão estabelecidos os valores unitários de metro quadrado de terreno e de construção do município, que possibilita obter o valor venal dos imóveis. Assim, aumentando o índice, automaticamente, fica alterado o valor a ser pago pelo contribuinte. Isso porque a cobrança do IPTU é calculada com base no valor venal dos imóveis territoriais e prediais, sendo cobrado 2% e 0,4 %, respectivamente, do valor total.