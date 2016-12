Sem custo ao município, réveillon em Barra do Garças terá shows nacionais

Assessoria De acordo com a secretária de Turismo, Mônica Porto, e prefeito Beto Farias, proposta é realizar o melhor réveillon de Barra do Garças, que nunca teve 3 shows de duplas já consagradas pelo público

O réveillon de Barra do Garças terá três shows nacionais e dois regionais. A programação divulgada pela secretaria de Turismo prevê ainda queima de fogos no Porto do Baé, às margens do encontro dos rios Garças e Araguaia. Entre as atrações estão Conrado e Alecksandro; Felipe e Ferrai e Marcos e Fernando.

De acordo com a prefeitura, a proposta é promover o melhor réveillon de Barra do Garças, que nunca teve três shows de duplas já consagradas pelo público. Além das duplas, o cronograma terá também o cantor Rodrigo Souza e Higor e Henrique. “Nosso objetivo é aquecer a economia local com a presença dos turistas e, desta forma, gerar empregos temporários nesse final de ano. Tenho certeza que será uma festa muito bonita e o que é mais importante, sem nenhum gasto do município”, ressaltou o prefeito Beto Farias.

A grade de shows está sendo possível com emendas dos deputados Carlos Bezerra, Max Russi e Guilherme Maluf, além da parceria com a iniciativa privada. “Barra do Garças, como cidade turística, tinha que oferecer grandes atrações para a sua população e para os visitantes nesse final de ano e esses shows vem colaborar para um grande evento que será o réveillon”, disse a secretária de Turismo, Mônica Porto.

Os shows estão programados para o dia 30, Rodrigo Souza, dia 31, Higor e Henrique à tarde, e à noite, shows com as duplas Felipe e Ferrari, e Marcos e Fernando, e no dia 1º, já no novo ano, a dupla Conrado e Alecksandro. Na virada do ano, acontecerá o show pirotécnico em uma plataforma no meio do rio Araguaia.