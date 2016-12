Sem deputados na AL, PP não tem como ajudar Taques, avalia Blairo

Gilberto Leite Ministro da Agricultura Blairo Maggi em um dos eventos promovido pelo PP

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e um dos principais líderes do PP, Blairo Maggi, diz que o partido não tem deputados na Assembleia como base para pedir uma “aproximação” com o governador Pedro Taques, no sentido de obter cargos na reforma administrativa, em andamento.

“Não existe nem estar distante nem estar próximo, porque o PP não tem nenhum deputado estadual. Não temos base na Assembleia, portanto não podemos ajudar em nada”, completa.

Blairo ressalta que, como ministro, tem feito o que pode para ajudar o governo de MT, criando agricultura forte e cita como exemplo a entrega de cessão de uso do Parque Aquícola de Manso, que acontece hoje (9). “Participar ou não do governo é irrelevante. É uma decisão muito mais do diretório estadual e pelas conversa que tenho com eles, não há interesse nisso”.

O ministro reforça que de sua parte não haverá qualquer movimento para atrapalhar o governo do Estado para fazer política.

A posição de Blairo é diferente do presidente do PP, deputado federal Ezequiel Fonseca, que acredita que Taques deveria convocar os partidos do arco de aliança que o elegeu em 2014 para traçar novo rumo, principalmente após a operação Rêmora, que teve como alvo o ex-secretário de Educação, preso, Permínio Pinto.

“Ele (Taques) está seguindo um vôo solo, isso é muito perigoso na política. Mas por culpa dele. Ele é muito centralizador e um Estado igual Mato Grosso é impossível administrar sozinho. Até a nossa casa a gente não consegue administrar sozinho”, compara Ezequiel em visita à sede do . O parlamentar já apontou a vontade em ter membro do PP no governo.

2018

O ministro Blairo Maggi afirma que haverá ainda muitas mudanças com a reforma político e por isso há dificuldade de promover articulações. “Se tiver a possibilidade de ainda ter coligações é uma situação. Se não tiver, o número de partidos que vão disputar as eleições será menor, vai ter que agrupar várias lideranças num mesmo partido para tentar se eleger”.