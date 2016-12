Sem repasse do Estado, Sorriso deve suspender transporte escolar hoje

Tiago da Luz Ônibus escolar da linha da Prefeitura de Sorriso

A Prefeitura de Sorriso emitiu comunicado nessa quinta (08) sobre a possibilidade de suspender o transporte escolar para alunos da rede estadual por atrasos de repasses, que totalizam R$ 734 mil. Ao todo, 24 linhas atendem os estudantes e, segundo a secretaria estadual de Educação (Seduc), a demora nos pagamentos estaria relacionada a problemas nas prestações de contas.

“A Prefeitura de Sorriso comunica que o transporte escolar para os alunos da rede estadual de ensino, somente será realizado perante o repasse, por parte do Estado, dos valores pendentes até o dia 9 (de dezembro)”.

Segundo a prefeitura, cinco parcelas do repasse do governo estão atrasadas. Por mês, o município deveria receber R$ 146,9 mil, além de óleo diesel, após acordo firmado com o Estado, que teria assumido a responsabilidade de repassar 10 parcelas para garantir o transporte escolar durante todo o ano letivo de 2016.

“O óleo diesel seria para atender os 38 dias de reposição da greve, assim como um valor extra de R$144,3 mil. Até o momento, apenas o valor em dinheiro foi repassado”, reforça.

Por nota, a Seduc informou que os repasses referentes à gestão compartilhada do transporte escolar não foram feitos para a Prefeitura de Sorriso por problemas na prestação de contas do município, mas que os repasses serão regularizados.

“Na metade do ano letivo, as prefeituras são obrigadas a prestar contas das cinco primeiras parcelas para receber o restante do valor. Caso isto não ocorra, o Estado tem por lei a obrigação de reter a quantia. No caso do município de Sorriso, a Seduc informa que a prestação de contas foi regularizada e a quantia desbloqueada. O valor será repassado na próxima semana”.

Essa não é a primeira vez que o transporte escolar em Sorriso tem problemas. Em fevereiro, devido à falta de combustível nos tanques da garagem municipal, alguns serviços teriam que ser paralisados temporariamente, entre eles, o transporte dos alunos da área rural.

“Somente os ônibus amarelos terão os serviços suspensos amanhã e sexta. As linhas terceirizadas, e as de dentro da cidade, circularão normalmente. Estamos nos organizando, juntamente com as escolas, para que os alunos não tenham prejuízos”, afirma a secretária de Educação e Cultura, Silvana Faccio, à época.