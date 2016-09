Sema acusa cunho político em ato e atribui lentidão no CAR a Ministério

Gilberto Leite Questionamento é quanto ao momento oportuno e estratégia para obter avanço na carreira do servidor, cita Comitê de Gestão Estratégica da Sema, presidido pelo vice-governador Carlos Fávaro

O Comitê de Gestão Estratégica da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), coordenado pelo vice-governador e titular da pasta Carlos Fávaro (PSD) e pelo secretário-executivo André Baby, questiona o propósito do Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado (Sintema/MT) que deflagrou paralisação na última segunda (05) com encerramento previsto para hoje (09). Além disso, cogita a hipótese de o movimento ter cunho político voltado às eleições.

“Diante da atual crise que o país e Mato Grosso enfrentam, o questionamento é quanto ao momento oportuno e estratégia para se obter avanços na carreira do servidor. A não ser que os fins sejam outros e não o avanço da gestão ambiental”, diz trecho da nota divulgada nesta sexta.

Além disso, o Comitê de Gestão Estratégica da Sema ressalta que continua surpreso com a decisão do Sintema em paralisar as atividades e alega que no Ofício nº 36, de 10 de agosto deste ano, a entidade concorda com os termos da negociação da carreira junto à Secretaria Estadual de Gestão (Seges).

Sobre a reclamação do Sintema acerca do diálogo direto com os servidores, sem levar em consideração a entidade sindical, o Comitê de Gestão Estratégica da Sema sustenta que está tratando seus problemas no âmbito executivo, diretamente com as suas lideranças. Isso inclui gerentes, coordenadores e superintendentes, por meio do diálogo, da transparência e da premissa da eficiência.

O Comitê de Gestão Estratégica da Sema também afirma que ao contrário do que afirma o Sintema, a morosidade na análise dos cadastros inscritos ao Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar) não ocorre porque somente seis servidores estão designados para analisar mais de 100 mil processos. De acordo com a entidade, o serviço era realizado por 20 analistas, mas o efetivo foi reduzido por decisão política de Fávaro.

O problema, segundo o Comitê de Gestão Estratégica da Sema, se deve principalmente a pendências no próprio sistema, desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente. Em relação à dificuldade em analisar os 109 mil cadastros inscritos ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), que representam atualmente cerca de 90% do território cadastrável de Mato Grosso, a atual equipe de gestão afirma que, assim que assumiu, em abril deste ano, publicou uma portaria para realizar um diagnóstico da situação e foi até Brasília tratar diretamente com o ministro de Meio Ambiente, José Sarney Filho (PV-MA), das soluções necessárias.

Após diversas tratativas com o Serviço Florestal Brasileiro, a Sema relata que não obteve a gestão do sistema, nem encontrou respaldo para a resolução dos problemas. Então, a partir do diagnóstico inicial, montou um Plano de Providências que estabeleceu diversas ações para equacionar a situação, tendo em vista a relevância dela para a sociedade.

Entre as ações planejadas, divulga a realização de uma força-tarefa no âmbito da secretaria e a proposta de criação de parcerias com prefeituras municipais, sociedade civil organizada de Organizações Não-governamentais (ONGs), para que contribuam com a capilaridade do serviço de análise do CAR.

