Separação das duas pastas não deve aumentar despesas, afirma Emanuel

Assessoria Meta é otimizar uso de recursos, com gestão eficiente e guerra ao desperdício, diz Emanuel Pinheiro

Com o intuito de dar maior eficácia às pastas de Comunicação Social e Governo, que atualmente estão vinculadas, o prefeito eleito da Capital, Emanuel Pinheiro (PMDB), decidiu desmembrá-las. Contudo, apesar de passar de 17 para 18 secretarias, a mesma estrutura será mantida. Desta forma, a desvinculação evitará o aumento de gastos com pessoal e, consequentemente, o desequilíbrio das contas públicas.

“Nossa preocupação é com a contenção de despesas. Por isso, quando digo que o desmembramento significa dividir e não multiplicar, falo no sentido de assegurar nosso compromisso com o equilíbrio financeiro e o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Portanto, o que queremos é otimizar a aplicação dos recursos, promovendo uma gestão eficiente, evitando criar gastos e combatendo desperdícios”, ponderou Emanuel.

Secretariado

Sobre possíveis nomes para comporem ambas pastas, assim como outras, Emanuel preferiu manter suspense. “Minha prioridade, neste momento, é cuidar da transição. Além disso, amanhã (29) irei à Brasília em busca da liberação de recursos e emendas parlamentares para Cuiabá. Se eu não ficar constantemente em Brasília eu perco recursos para nossa cidade, aí só em 2018”, observou Pinheiro. (Com Assessoria)