Servidores param por 4 dias; Sema diz que demandas estão em pauta

Gcom Servidores da Sema anunciam paralisação para a próxima semana por 4 dias

Os servidores da secretaria de estado de Meio Ambiente (SEMA) decidiram em assembleia geral, na quarta (31), que vão fazer uma paralisação de 5 dias, entre 5 e 9 de setembro, como forma de protesto por descumprimento de compromisso do vice-governador Carlos Fávaro (PSD) em solucionar defasagem salarial dos profissionais de Meio Ambiente.

Em resposta, o vice-governador, que desde março está no comando da pasta, garante que todas as demandas referentes às questões salariais e melhorias nas condições de trabalho dos servidores estão em andamento, conforme cronograma tratado com o Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado (Sintema/MT).

O sindicato busca equiparar o salário de profissionais da Empaer, Intermat e Indea, que têm atribuições semelhantes. Hoje, um profissionais do ensino médio do Intermat recebem quase a mesma coisa que um analista de Meio Ambiente com nível superior da Sema.

O sindicato está preocupado devido ao decreto do governador que impõe contingenciamento rigoroso e por isso acreditam que a lei pode impedir o acordo de equiparação. “Fomos pegos de surpresa com esse decreto nº 675 que impede qualquer apresentação de proposta que tenha como finalidade a revisão de planos de cargos e salários (PCCS)”, comenta Gilcélio Lima presidente do Sintema.

A Sema, por sua vez, por meio do Comitê de Gestão Estratégica da Sema (Coges), diz que o PCCS e a proposta de equiparação salarial com outras categorias estão em pauta na secretaria de estado de Gestão (Seges). Além disso, afirma que existem outros projetos com o intuito de melhorar as condições de trabalho ao servidor do meio ambiente.

Cita como exemplo 30 processos de aquisição para contemplar diversas prioridades, dentre elas, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e outros equipamentos de campo, como GPS e notebooks (com recursos do Fundo Amazônia), reforma dos banheiros da sede, melhorias no cantinho do servidor e no estacionamento por meio de parcerias.

O comitê ressalta que se surpreendeu com o anúncio da paralisação, haja vista “a dedicação que o atual Governo empreende para valorizar o servidor, o que não tem sido fácil diante da crise Brasil e Mato Grosso vivenciam”. Salienta que o vice-governador tem se colocado à disposição para ouvir e esclarecer as demandas dos servidores de forma amigável, respeitosa e também responsável. O Sintema, por outro lado, diz que tentou fazer reunião com o vice-governador na terça (30), mas ele não os recebeu alegando estar em uma agenda externa, mas o sindicato não informou se a reunião estava agendada ou se chegaram de surpresa.

Conforme o Coges, a decisão do Sintema pode ser decorrente de um mal-entendido, mas a equipe de gestão está disposta a ouvir mais uma vez a categoria, em busca de entendimento, para que não haja prejuízos na prestação de serviços à população. (Com Assessoria)