SES faz repasse a hospitais públicos que suspenderam atendimento

Santa Casa Santa Casa de Cuiabá é uma das unidades que paralisou atividade por falta de repasse à Saúde

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informa que os pagamentos emergenciais para as unidades hospitalares (entidades filantrópicas, serviços de urgência e emergência, UTIs, hospitais regionais) e municípios que possuem hospitais de referência regional estão sendo feitos nesta sexta (11).

Na segunda (7), conforme foi noticiado pelo , hospitais filantrópicos de Cuiabá e Rondonópolis iniciaram movimento de paralisação por tempo indeterminado devido a deficit nas contas. Desde então, os pacientes que foram até a Santa Casa de Cuiabá, Hospital do Câncer, Hospital Santa Helena, Hospital Geral e Santa Casa de Rondonópolis em busca de atendimento ambulatorial, internações em UTI e cirurgias eletivas marcadas ficaram sem assistência.

“Os gastos que temos na Santa Casa, 60% são pagos como repasse do SUS e o restante, 40%, é a entidade que arca com as despesas”, conta o presidente da Santa Casa de Cuiabá, Antônio Preza.

Prédio interdidato

Quanto à interdição do prédio da SES, localizado no Centro Político Administrativo, a secretaria informa que aguarda posicionamento da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para posicionamento e reforça que estão em andamento, dentro da secretaria, trâmites para locação de imóvel e transferência da sede e, ao mesmo tempo, projeto para reforma do prédio atual. A secretaria salienta que está empenhada em proporcionar melhor ambiente de trabalho a todos os servidores da pasta e que para isso está tomando todas as providências necessárias para a retomada da normalidade dos serviços na SES. (Com Assessoria)