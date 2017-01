Sob protestos, Pátio vai à Câmara na 1ª sessão e defende governabilidade

Danielly Tonin Prefeito Zé do Pátio encara vereadores, participaram da 1ª sessão ordinária do ano e prega unidade

O prefeito Zé do Pátio (SD) participou, sob protestos dos aprovados e classificados no concurso da Prefeitura de Rondonópolis, da primeira sessão ordinária da Câmara deste ano. Foi nesta quarta.

Com um discurso de união política e pela governabilidade em parceria com o Legislativo, Pátio desconversou sobre as recentes derrotas impostas pela oposição e alegou que já conseguiu governar com “30% da Câmara”. Ele inicia o mandato com minoria entre os 21 parlamentares.

O prefeito afirmou ainda que respeita a decisão dos parlamentares, que não aceitaram integralmente o projeto 005, de 12 de janeiro, que pretendia terceirizar a mão-de-obra da saúde do município por um período de dois anos, prorrogáveis por mais dois. A proposta foi emendada pelos vereadores. A prefeitura, então, só poderá contratar os profissionais por 90 dias improrrogáveis, para que neste tempo convoque e dê posse aos concursados.

Danielly Tonin Vários aprovados em concursos vão à sessão na Câmara, aproveitando presença do prefeito Zé do Pátio, e fazem protesto; pressionam para serem logo convocados

Sem anunciar se vetará a emenda e arriscará uma nova derrota, Pátio disse apenas que está preocupado com a saúde e não anunciou quando fará a convocação dos concursados para a área. A maior parte dos vereadores diz que, se vier o veto, dificilmente este será mantido. A oposição já está articulada e vem cooptando vereadores da situação, que são contrários a terceirização com existência de concurso em vigência. Quem também está de olho na questão é o Ministério Público do Estado, em função de possível ilegalidade na contratação.

Danielly Tonin Juliano Almeida, da comissão de concursados e não empossados, da tribuna, durante sessão nesta 4ª

Após o discurso do prefeito, os vereadores decidiram abrir espaço na tribuna para o representante da comissão dos concursados, Juliano Almeida, que finalizou afirmando que está na hora de a Prefeitura de Rondonópolis deixar de ser um "cabide de empregos" e seguir a Constituição Brasileira.

Liderança

Zé do Pátio, que administra Rondonópolis pela segunda vez, aproveitou a visita ao Legislativo para anunciar Juary Miranda (SD) como líder do Executivo na Câmara. “Escolhi o Juary por ser alguém preparado e equilibrado”, disse Pátio, que acumula mais de 30 anos de vida pública, inclusive como vereador e deputado estadual.

A primeira sessão ordinária do ano contou ainda com a participação do senador José Medeiros (PSD), que falou da importância de representatividade política de Rondonópolis no Senado. Embora com chance remota de vitória, o então suplente de Pedro Taques e hoje titular no Senado enfatizou, em discurso, que concorre à presidência da Casa.