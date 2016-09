Suspensão de emendas preocupa e AMM pede para governo reavaliar

Gilberto Leite/Rdnews Presidente da AMM Neurilan Fraga diz que prefeitos estão aflitos com supensão de emendas

O anúncio de que o Estado não tem previsão de pagar as emendas parlamentares devido à crise financeira é motivo de preocupação para os prefeitos mato-grossenses, principalmente com relação aos recursos provenientes das emendas para as secretarias de Cidade e Infraestrutura. A situação é preocupante pelo fato de existirem várias obras em andamento e outras já concluídas, que aguardam o repasse dos recursos.

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga, ressaltou que muitas obras já foram empenhadas e estão sendo executadas. Com a aproximação do período chuvoso, várias poderão ser paralisadas por falta de recursos. Ele frisou que as que já começaram precisam ter continuidade, sob pena de comprometer o serviço já iniciado. As que já foram concluídas também precisam ser pagas. “Sabemos da dificuldade financeira enfrentada pelo Estado, mas a paralisação das obras urbanas significa prejuízo para os municípios, que correm o risco de ter que refazer o trabalho devido aos danos causados pelas chuvas”, alertou.

Sugestão

Neurilan sugeriu que o governo faça um levantamento da situação nos municípios para avaliar o que pode ser feito para que as obras não fiquem paralisadas e a população prejudicada. A AMM reconhece a iniciativa do governador Pedro Taques, que reuniu prefeitos e parlamentares para a assinatura de convênios, visando a execução das obras, bem como o trabalho da Assembleia pela destinação das emendas para os municípios. “O pagamento das emendas é imprescindível para os gestores que iniciaram as obras e estão finalizando o mandato este ano”, assinalou.

Os convênios foram assinados em junho deste ano pelos prefeitos de todas as regiões do Estado. Os recursos na ordem de R$ 57,6 milhões foram indicados para as secretarias estaduais de Cidades, Educação, Esporte, Cultura e Infraestrutura e Logística. Foram selecionados para receber os recursos os municípios que necessitam fazer investimentos, principalmente em obras de pavimentação urbana.

Suspensão das emendas

O governo precisou suspender o pagamento de emendas parlamentares por dois meses para conseguir realizar o pagamento dos salários e o custeio da saúde, segurança e educação. O repasse só deve ser normalizado em novembro.

O valor do restante das emendas parlamentares previstas para 2016 é de aproximadamente R$ 31,9 milhões. O total acordado com os 24 deputados estaduais chega a R$ 57,6 milhões, resultando em R$ 2,4 milhões em propostas individuais no decorrer do ano. (Com Assessoria)

Governo suspende emendas por dois meses para priorizar salários em dia