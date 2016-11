Taques admite reforma tributária por decreto se projeto não passar na AL

Gilberto Leite Não trabalho com a hipótese de não aprovar a reforma, mas se não for aprovada, terei que fazer por decreto, declarou o governador Pedro Taques após deixar a reunião com o empresariado nesta terça

Após a audiência pública realizada pela Assembleia, na qual os deputados estaduais sinalizaram adiar a votação da reforma tributária para 2017, o governador Pedro Taques reuniu os segmentos econômicos para buscar a saída política para o impasse. Em reunião hoje (29) à tarde, no Palácio Paiaguás, anunciou que pretende enviar a mensagem ao Legislativo até amanhã (30), mesmo sem anuência do empresariado, condicionando sua entrada em vigor a aprovação de leis setoriais.

Com as leis setoriais beneficiando os segmentos econômicos aprovadas no primeiro semestre de 2017, a reforma tributária passará a vigorar em julho. Caso não seja possível, a nova legislação entrará em vigor somente em janeiro de 2018.

Embora evite falar sobre o assunto, Taques admite fazer a reforma tributária por decreto se não conseguir a aprovação na Assembleia. “Não trabalho com a hipótese de não aprovar, mas se não for aprovada, terei que fazer por decreto”, declarou o governador ao deixar a reunião com o empresariado.

O presidente da Assembleia Guilherme Maluf (PSDB), confirmou a intenção de o Executivo enviar a reforma tributária para apreciação dos deputados estaduais. Maluf garantiu ainda que o Legislativo não vai se omitir de fazer a discussão. “Sem os deputados chegarem ao entendimento vai haver votação. Vamos assumir como assumimos o da RGA. A Assembleia precisa se posicionar e dar satisfação para sociedade dos projetos que Governo encaminhar”, pontuou.

Maluf ainda lembrou que a reforma tributária deve chegar na Assembleia como projeto de lei ordinária. Com isso, deve tramitar nas comissões permanentes pelo prazo de cinco sessões. “Acredito que se der tudo certo, pode ser votado até o dia 22”, concluiu.

Reforma Tributária

O Executivo quer que a reforma tributária aprovada ainda neste ano. O projeto prevê a unificação das alíquotas no Estado criando três faixas de cobrança, uma para cada eixo de arrecadação. A justificativa é que a nova lei traria isonomia aos contribuintes.

O secretário estadual de Fazenda Seneri Paludo defendeu que a nova proposta não irá gerar aumento nos tributos pagos pelos segmentos econômicos. “A alíquota não será maior que 17%. O Governo vem trabalhando para ter uma alíquota inferior a esse percentual. O grande ponto é que Mato Grosso terá a menor alíquota do país. Se você nivela a alíquota, todos pagam menos”, explicou.

Seneri ainda enfatizou que a reforma tributária trará isonomia para as empresas, já que as tributações de ICMS flutuam entre 2,5% até 25%. “Não há aumento de carga tributária. Isso é uma questão de justiça tributária. Quanto maior a margem de lucro, maior é o imposto. Isso é assim no Brasil inteiro, menos em Mato Grosso”, disse.

