Taques afirma que delações levaram a investigar renegociação da dívida

O governador Pedro Taques (PSDB) citou em entrevista nesta quarta (14) que delações levaram às investigações de fraude em contrato no processo de renegociação da dívida de Mato Grosso com o Bank Of America. Em 2012, a instituição americana comprou 23% do valor da dívida, de carca de US$ 476 milhões.

Com dificuldades em caixa, o Governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para não ser penalizado com suspensão de convênios e repasses do Governo Federal diante da dificuldade em honrar com o pagamento da oitava parcela da dívida vencida no último dia 9.

Hoje pela manhã, o ministro do STF, Gilmar Mendes, acatou o pedido para o Estado não ser penalizado. Porém, determinou que os US$ 32,8 milhões (R$ 113 milhões) fiquem depositados em conta judicial, impedindo que a verba seja usada para outras finalidades.

O valor não foi repassado ao banco devido a decisão do desembargador José Zuquim, após receber denúncias de possível ilicitude no processo de negociação.

A decisão de Zuquim atendeu a um segundo pedido feito pelo Ministério Público Estadual por meio de mandado de segurança, no qual o procurador-geral de Justiça, Paulo Prado, apresentou novas informações que comprovariam a existência de "indícios gravíssimos de ilicitudes", inclusive com atos de corrupção envolvendo a negociação da dívida. Devido à gravidade dos novos fatos, o novo recurso tramita sob segredo de Justiça. A informação foi confirmada por fontes do .

O segundo mandado de segurança foi impetrado na terça (6), mesmo dia em que Zuquim negou o primeiro mandado de segurança. Na primeira decisão, o desembargador negou a suspensão do pagamento por entender que não havia prova das ilegalidades apontadas pelo Ministério Público.