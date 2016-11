Taques afirma que empresa terá que reformar MT-020 e pode reter verbas

Gilberto Leite Taques disse que não houve medição, ainda, na obra da MT-020, e que ela será inaugurada em março de 2017. No entanto, governador defende que uma chuva não pode causar estrago desta dimensão

O governador Pedro Taques afirmou que a empresa encarregada dos serviços de pavimentação na rodovia MT-020 vai ter que reformar a obra após os desmoronamentos causados pelas fortes chuvas durante a manhã desta segunda (21) em Chapada dos Guimarães.

Segundo o governador, se a obra não for concluída adequadamente, o pagamento será retido até a conclusão da mesma. “Eles vão recuperar a estrada e nós não vamos pagar enquanto não estiver pronta”, afirmou hoje à tarde durante coletiva de imprensa na inauguração da sede do Ciretran em Várzea Grande.

Taques informou que não houve medição, ainda, na obra, e que ela será inaugurada em março do ano que vem. No entanto, o governador defende que uma chuva não pode causar um estrago com esta dimensão.

Interdição

A Sinfra acionou a empresa responsável pelas obras para interditar o local e manter a segurança dos que trafegam pelo trecho. No sentido sem asfalto, o maquinário da Sinfra já atuava para assegurar a trafegabilidade de veículos.

O secretário Marcelo Duarte determinou que a equipe técnica da pasta abra uma investigação para identificar o porquê do rompimento na rodovia.

As chuvas em Chapada causaram desmoronamento em vários trechos da estrada que liga Cuiabá ao município, inclusive em parte que ainda nem foi inaugurada. Na rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), que liga Cuiabá a cidade turística, houve um deslizamento de parte do paredão na região do Portão do Inferno. A Sinfra acionou emergencialmente a equipe de manutenção para interditar a pista parcialmente e limpar os detritos que ficaram na rodovia.

Parte da pista da MT-020 desmorona e deslizamento na 251 interdita via