Taques cobra de Temer FEX e Fundo de R$ 7 bi; resposta nesta 4ª vídeo

Gcom MT / Rafaella Zanol Vamos aguardar até amanhã, disse Taques à imprensa após reunir com Temer no Palácio do Planalto

O governador Pedro Taques (PSDB) participou da reunião com o presidente da República Michel Temer (PMDB), realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, na tarde desta terça (04), para reivindicar solução para a crise financeira dos estados. Entre as reivindicações apresentadas pelo tucano estão a antecipação dos recursos do Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (FEX) do ano de 2016 e a criação de fundo financeiro emergencial para socorrer as unidades da federação.

“O presidente Michel Temer se comprometeu ainda hoje a conversar com o ministro da Fazenda Henrique Meirelles para amanhã, às 9h, se reunir com a equipe econômica e os governadores em busca de soluções. Primeiro, vamos buscar a antecipação do FEX, que ainda é uma possibilidade. E também a criação do fundo financeiro emergencial para os estados. Vamos aguardar até amanhã”, declarou Taques logo após a reunião no Palácio do Planalto.

Além de Taques, outros governadores dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mais o Distrito Federal estiveram com Temer. A reunião aconteceu após o encontro dos governadores com o presidente do Senado, senador Renan Calheiros (PMDB-AL) e o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ). Os chefes do Poder Executivo pleiteiam a liberação de um pacote de ajuda estimado em R$ 7 bilhões.

O auxílio é solicitado para o enfrentamento da crise econômica que foi agravada neste segundo semestre de 2016. “Todos os Estados estão entrando em colapso e esse colapso significa a não concretização de políticas públicas, como é o caso da Saúde e Segurança no Rio de Janeiro. Mato Grosso é um Estado, como todos sabem, produtor, e em razão do atraso no FEX e da Lei Kandir nós estamos com dificuldades de pagar salários este mês, salários de servidores da Segurança e da Saúde”, disse Taques após reunião no Senado.

No caso de Mato Grosso, o governador Pedro Taques pleiteia a liberação do FEX do ano de 2016. Os recursos giram em torno de R$ 400 milhões, sendo que desse total, 25% será destinado aos 141 municípios. Segundo Taques, o governo federal acabou esfriando a discussão com os estados, primeiro por conta do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), depois pela ida de Temer à China.

O governo federal alongou o parcelamento das dívidas dos Estados para aliviar a crise. No entanto, a repactuação da dívida com a União, não traz alívio de caixa aos estados do Norte, Nordeste e Centro Oeste, uma vez que a dívida dessas Unidades da Federação é baixa, se comparado com os Estados do Sul e Sudeste, principais beneficiados com a medida.

Os governadores esperavam pela reunião com o presidente Michel Temer há 15 dias. Ao todo, o pacote solicitado pelos governadores das três regiões compreende um montante de R$ 7 bilhões. Diante do agravamento da crise, os gestores não descartam a possibilidade de decretarem estado de calamidade.

O Governo de Mato Grosso aguarda o pagamento dos recursos do FEX ainda neste ano para atravessar a crise e amenizar o problema da diminuição dos repasses federais. Por conta da crise, a União diminuiu os repasses obrigatórios para manutenção da saúde e também do Fundo de Participação dos Estados (FPE), o que impactou diretamente nas contas públicas.