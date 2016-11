Taques confirma nomeação de Gallo para substituir Patrick Ayala na PGE

Gilberto Leite/Rdnews Rogério Gallo já aceitou convite de Pedro Taques para assumir Procuradoria-Geral do Estado

O governador Pedro Taques (PSDB) confirmou, durante reunião com articulistas políticos realizada na ontem (28), que o procurador-geral de Cuiabá, Rogério Gallo, já aceitou convite substituir Patrick Ayala na Procuradoria-Geral do Estado (PGE), conforme publicou na última sexta (25). O titular pediu exoneração na semana passada.

Antes de assumir o cargo na equipe de Taques, Gallo precisa cumprir o compromisso assumido perante o prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) de acompanhar a licitação da iluminação pública. Orçada em R$ 712 milhões, será viabilizada por Parceria Público-Privada (PPP).

Oficialmente, Patrick pediu exoneração para se dedicar às atividades acadêmicas como professor da UFMT e continuará no cargo até 31 de dezembro. Entretanto, nos bastidores circula a informação que a presença no staff ficou insustentável por ser considerado “tecnocrata” e sem “traquejo político”.

Gallo será o terceiro integrante do staff de Mauro a assumir cargo no Executivo estadual. O ex-secretário municipal de Governo e Comunicação acaba de ser efetivado na direção do Gabinete de Comunicação (Gcom) para substituir o jornalista Jean Campos que será remanejado para o Escritório de Representação em Brasília.

Ainda em 2015, Mauro cedeu para Taques o secretário estadual de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária Suelme Evagelista (PSB). Na Prefeitura de Cuiabá, dirigia a pasta de Habitação e Regularização Fundiária.

