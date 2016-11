Taques defende que estados cobrem multa da repatriação e quer solução conjunta para a estabilização fiscal

José Medeiros Em Brasília, Taques defendeu que estados sigam Constituição e cobre multa referente à repatriação

Representantes do Poder Executivo de 20 estados brasileiros participaram nesta terça (22 ) de reunião no Palácio das Laranjeiras, em Brasília, para debater a saída para a crise econômica nacional e ações conjuntas que possam levar à estabilização. O encontro faz parte da agenda do Fórum Permanente dos Governadores e contou com a participação do governador de Mato Grosso , Pedro Taques (PSDB).

Na oportunidade, Taques defendeu que os estados mantenham as ações que cobram da União a porcentagem que cabe aos governos estaduais sobre multas arrecadadas com a chamada lei da repatriação. Segundo ele, a Constituição concede esse direito aos Estados e estes não devem abrir mão de parte do montante arrecadado pelo Governo Federal.

Liminarmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu o direito dos entes estaduais. Além disso, determinou que a União faça o repasse referente ao que foi arrecadado com as multas.

Para o enfrentamento do momento, os estados devem adotar medidas semelhantes de ajuste, já que nestes 20 unidades da federação as despesas correntes crescem em descompasso com a receita. Para reverter esse processo, os governadores estudam medidas estruturais de controle dos gastos públicos. A preocupação maior externada foi com o gasto com pessoal e custeio da máquina pública.

Presidência da República

No fim da tarde desta terça, os governadores serão recebidos pelo presidente Michel Temer (PMDB). Em pauta estão o Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (FEX), o ajuste fiscal e também a reforma da Previdência. “Todos os Estados recebem o FEX, mas em razão do volume de exportação, Mato Grosso é quem mais recebe. Também iremos tratar de uma ajuda especial aos Estados, reforma da Previdência e que as medidas tomadas pelo Governo Federal sejam compartilhadas pelos Estados. Nós estamos fazendo a nossa parte, queremos o ajuste fiscal, estamos fazendo isso, mas com desenvolvimento. Esse é o caminho”, disse Taques antes do encontro com Temer, no Palácio do Planalto. (Com Assessoria)

