Taques depende da repatriação para completar 13º salário dos servidores

Gcom Governador Pedro Taques diz que é possível repatriação cair nesta terça, mas não está confirmado

O governador Pedro Taques afirmou que espera receber o recurso da repatriação do Governo Federal, nesta terça (20), para completar o caixa e sanar o 13º dos servidores estaduais que ainda não receberam. Caso o repasse aconteça, os servidores deverão receber ainda amanhã.

O governador explicou a situação na tarde desta segunda (19) em um evento que marcou a posse do novo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), desembargador Rui Ramos.

Taques afirmou, na ocasião, que “é possível que a repatriação caia amanha à noite [terça], mas isso não está confirmado ainda. Eu falei agora na Casa Civil da presidência e com o Ministério da Fazenda”. Ele complementou que sendo saldado o débito, “nós [governo] saldaremos primeiro o 13º dos servidores”.

A secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom) explicou que o débito precisa ser sanado somente com os servidores comissionados que fazem aniversário em novembro e dezembro, já que a outra parte dos trabalhadores recebeu o 13º no mês de seu aniversário e todos esses débitos já foram quitados.

A pasta também explicou que diferentemente dos trabalhadores da iniciativa privada, no funcionalismo público o pagamento do 13º pode ser realizado integralmente no final do ano. Com trabalhadores de empresas privadas, o valor precisa ser pago em uma primeira parcela até o mês de novembro e uma segunda até o dia 20 de dezembro.

Além do pagamento aos servidores públicos, ele disse que o novo dinheiro em caixa poderá sanar também o duodécimo. O governador lembrou que dependendo do que acontecer amanhã, ele dará notícias aos presidentes dos poderes sobre a questão.

Na ocasião, Taques também comentou que está fechando o novo secretariado e que todos os nomes devem ser definidos até o recesso parlamentar, a partir da próxima sexta (23).

O governador foi questionado acerca de uma possível cobrança dos servidores em reação ao congelamento da Revisão Geral Anual (RGA) que deve acontecer após a proposição de uma lei de complementar de teto de gastos. Ele afirmou que entenderia e respeitaria os protestos, mas defendeu que são necessários ajustes nas contas públicas.

“Eu vejo como algo democrático, desde que não use de violência [possíveis protestos]. Se vocês acompanharem as TV’s hoje, tem uma verdadeira batalha campal em frente à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, como ocorreu no Rio de Janeiro na semana passada. Espero que em Mato Grosso não ocorra isso. As medidas serão tomadas. Entendemos que os servidores entenderão o momento que nós vivemos”, argumentou.

Por último, o governador disse que não acredita na possibilidade da Assembleia acionar o Governo na Justiça por causa dos débitos relacionados ao duodécimo. “Nós conversamos com o presidente Guilherme Maluf [presidente da AL-MT] hoje ele disse que isso não é verdade. Tenho certeza que um homem como o Guilherme Maluf e a Assembleia Legislativa não ameaçam ninguém”, finalizou.