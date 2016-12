Taques diz que disputou presidência do Senado para tentar afastar Renan

Patrícia Sanches Governador Pedro Taques discursa, ao lado da juíza Selma, na abertura da palestra com o juiz Sérgio Moro, em Cuiabá. Minutos antes, comentou o afastamento do presidente do Senado Renan Calheiros

O governador Pedro Taques (PSDB) comentou, agora a pouco, o afastamento do presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB).

Taques lembrou que, quando era senador, tentou afastar Renan da presidência ao disputar com ele o comando do Senado. “Eu tentei afastá-lo quando me candidatei a presidente, mas perdi de lavada. Eu acho que a justiça está sendo feita”, considerou.

O governador fez a declaração durante entrevista a jornalistas pouco antes de participar da palestra, em Cuiabá, com o juiz Sérgio Moro, responsável pela investigações da Operação Lava Jato.

Taques foi eleito senador em 2010, pelo PDT. Ele disputou a presidência em 2013 contra Renan, mas obteve apenas 18 votos contra 56 recebidos pelo senador peemedebista. Em 2014, Taques deixou o mandato pela metade após vencer o governo de Mato Grosso.

Renan Calheiros responde a ação penal pelo crime de peculato e, foi afastado do cargo nesta segunda (5), por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello.

Contra corrupção

Sobre o pacote de 10 medidas contra a corrupção, com relação à punição de juízes e promotores o governador pontua que nenhuma legislação pode ser aprovada com emergência. “Legislação de emergência dá errado. Nós não podemos punir aqueles que estão a cumprir o seu papel constitucional”, considerou.

Taques informa, ainda, que, enquanto senador, apresentou quatro das 10 medidas de combate à corrupção. “Corrupção como crime hediondo, caixa 2, enriquecimento ilícito e diminuição de recursos”, elencou. O governador disse que, dentro do Palácio, também colheram assinatura para o projeto de iniciativa popular de combate à corrupção.

”É importante dizer que o Brasil vive um momento diferente e grande parte desta mudança decorre desse trabalho. Nosso Governo já teve casos de corrupção, todo mundo sabe, mas essa é uma obra que não tem fim, um desafio que não diminui”.