Taques diz que manobra do Senado para salvar Dilma é inconstitucional

GCom MT/Chico Valdiner Governador Pedro Taques acredita que manobra no Senado é inconstitucional

O governador Pedro Taques (PSDB) defende que a manobra feita pelos senadores para salvar Dilmar Rousseff (PT) da inelegibilidade é inconstitucional. “No artigo 52 da constituição há duas penas: condenação pela prática de crime de responsabilidade e inabilitação por exercício de função pública por 8 anos. As duas penas têm a mesma categoria. Em uma questão de ordem não se pode alterar a Constituição”, explana.

O tucano refere-se ao fato de que o Senado desmembrou o processo contra a presidente. Em um, os senadores votaram pelo impeachment da petista, e em outro decidiram sobre a punição dela. Por 61 votos a 20, Dilma foi cassada, mas na segunda votação, ela não teve voto suficiente para perder os direitos políticos por 8 anos, já que 42 foram favoráveis à perda e 36 contrários, além de 3 abstenções, não alcançando o número mínimo de 54 parlamentares. Dessa forma, em 2018, por exemplo, ela pode se candidatar.

O governador já havia comentado ontem (31) nas redes sociais sobre o impeachment sofrido pela presidente Dilma Rousseff (PT), destacando que foi o primeiro governador a defender o afastamento da petista.

Taques e Temer

Desde ontem (31), Michel Temer (PMDB) é oficialmente o presidente do Brasil. O governador Pedro Taques sempre teve uma boa relação com o peemedebista e nunca manifestou contrariedade de ele assumir o posto no lugar de Dilma.

O tucano afirma até que nesses 3 meses em que está no governo já o recebeu mais do que Dilma em 6 anos, sendo 4 visitas. Apesar disso, Taques não esconde incômodo com a "enrola" do governo em pagar o Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX), já que Temer até agora apenas sinalizou que vai enviar o recurso. “Estou de saco cheio de sinal, quero algo concreto”, ironizou o governador durante café com jornalistas.