Taques e governadores apelam à União, Câmara e Senado por verbas

Gcom Taques e Fórum Permanente de governadores lutam por maior compensação de perdas da Lei Kandir

O governador Pedro Taques (PSDB) em busca de saída para a crise que atinge o caixa do Estado, defendeu em Brasília, durante reunião do Fórum Permanente dos governadores, uma maior participação da União para ajudar no equilíbrio das contas públicas, com uma maior compensação pela desoneração prevista na Lei Kandir.

Além disso, defendeu que o Senado inclua na pauta desta quarta um projeto de securitização da dívida ativa dos Estados e um novo projeto de repatriação de recursos que estão no exterior, para permitir maior capacidade aos Estados de honrar os compromissos com a União. “Essa iniciativa dos governadores já produziu uma pauta federativa com resultados importantes para todo o Brasil ao longo do ano passado. Essa união pode contribuir para o avanço de uma agenda positiva de desenvolvimento. Neste momento, estamos incorporando um novo poder em nome dos estados”, afirmou o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), que sedia a reunião desta quarta.

Para tratar do assunto, os governadores se reuniram com os presidentes da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), a fim de garantir prioridade em projetos e ações que permitam o reequilíbrio financeiro e desenvolvimentos de suas federações.

À Câmara dos Deputados, os governadores pediram que fosse incluída na pauta, se possível na sessão plenária desta quarta, o projeto de repatriação de recursos no exterior, que prevê que os valores provenientes das multas sejam divididos entre os estados.

Precatórios

O Fórum Permanente também solicitou que dois projetos de autoria do senador José Serra (PSDB-SP), que melhoram as regras para o pagamento de precatório por meio de depósitos judiciais, sejam levados como prioridade ao plenário.

Além de Pedro Taques e Rodrigo Rollemberg, também participaram da reunião os governadores do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (PMDB), o vice-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), governador de Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), do Amapá, Waldez Góes (PDT), do Piauí, Wellington Dias (PT), de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e os vices-governadores do Espírito Santo, César Cônego (PSDB), do Amazonas, José Henrique Oliveira (Solidariedade), e do Maranhão, Carlos Brandão (PSDB).