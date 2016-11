Taques e Lucimar lançam obra de duplicação da Filinto Muller nesta 6ª

Secom “Teremos não apenas a duplicação, mas ciclo faixa, pista da caminhada, iluminação em LED, canteiro central, calçamentos entre outros benefícios”, disse a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos

Com uma economia de 17% ou R$ 4 milhões a menos nos custos totais das obras de duplicação da Avenida Filinto Muller inicialmente estimados em R$ 27 milhões e que após o processo licitatório acabou reduzido para R$ 23 milhões, a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos assinou contrato com a Construtora Nhambiquara Ltda, vencedora do certame.

“No próximo dia 02, sexta, o governador Pedro Taques e sua equipe estarão aqui para a assinatura da ordem de serviço e o inicio das obras e, além disso, prometeu anunciar mais boas novas para Várzea Grande e sua gente”, disse Campos ao empresário Rômulo César Botelho, sócio-administrador da Construtora.

A obra que totaliza 10 quilômetros entre duplicação e pavimentação de acessos a diversos bairros está entre as maiores intervenções de mobilidade urbana em execução em todo Mato Grosso e depois de concluída estará entre as mais modernas e eficientes para que o trânsito ganhe agilidade, segurança e principalmente facilite a vida da população como um todo.

Além das obras de duplicação e acesso a mais de 60 bairros ao longo de toda a obra de duplicação que vai desde a Veterinária Martins até na Rodovia Imigrante, (depois de pronta a Av. Filinto Muller estará duplicada desde o Aeroporto Marechal Rondon ao lado do Várzea Grande Shopping até a entrada do Grande São Mateus no Contorno Sul que é a parte que integra a cidade até Cuiabá e a saída para o Sul de Mato Grosso), essas obras serão executadas dentro do que existe de mais moderno em urbanização viária.

“Teremos não apenas a duplicação, mas também ciclo faixa, pista da caminhada, iluminação em LED, canteiro central, calçamentos entre outros benefícios”, disse a prefeita Lucimar Campos lembrando que a ideia do município é fazer deste novo corredor de acesso, uma nova ponte de integração com a região norte da cidade.

Prazo de dois anos

A administração municipal pretende impedir que uma nova parte da cidade de Várzea Grande, o Grande São Mateus, seja seccionado como aconteceu com o Aeroporto Marechal Rondon em relação ao Grande Cristo Rei.

Segundo Rômulo Botelho a Construtora Nhambiquara está pronta para iniciar as obras que tem uma estimativa de dois anos para serem concluídas em sua plenitude. “Em tempos de crise econômica é preciso muita determinação e empenho para se lançar uma obra de grande envergadura como é a duplicação da Av. Filinto Muller que segundo estimativas deverão beneficiar direta ou indiretamente cerca de 60 mil pessoas que circulam pelos diversos bairros e regiões de Várzea Grande”, explicou.

Lucimar Campos assegurou que trabalha concomitante a essa nova obra com outros órgãos da administração municipal para que a Av. Filinto Muller se torne um novo corredor comercial da Cidade Industrial, fomentando assim o desenvolvimento, gerando emprego e renda e promovendo o crescimento como um todo.

“Acredito que entre as obras e a instalação de novos comércios e indústrias teremos mais de 3 mil empregos diretos e outros seis mil indiretos, pois ao longo desta nova via se instalarão novos negócios que apostam no crescimento e desenvolvimento de Várzea Grande”, frisou a prefeita de Várzea Grande. (Com Assessoria)