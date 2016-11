Taques exonera Chiletto da pasta de Cidades; Wilson cotado para assumir

Gilberto Leite/Rdnews Secretário estadual de Cidades Eduardo Chiletto foi comunicado da exoneração hoje à noite

O secretário estadual de Cidades Eduardo Chiletto acaba de ser demitido pelo governador Pedro Taques (PSDB). O comunicado da exoneração foi feito agora à noite em reunião no Palácio Paiaguás e logo divulgado no grupo de WhatsApp que reúne os membros do primeiro escalão.

Chiletto, que está no secretariado desde 1º de janeiro de 2015, deve ser substituido pelo deputado estadual Wilson Santos (PSDB). A exoneração e a nomeação do futuro titular da Secid deve ser publicada nos próximos dias.

Na lista de motivos para exoneração de Chiletto está o descontentamento de deputados estaduais e prefeitos com o desempenho à frente da Secid. Além disso, em quase dois anos no cargo não conseguiu destravar as obras da Copa nem a implantação do VLT.

Por outro lado, Wilson deve ser nomeado para fortalecer o perfil político do secretariado de Taques. A nomeação também é um forma de respaldá-lo após a recente derrota na disputa pela Prefeitura de Cuiabá.

O Gabinete de Comunicação (Gcom) foi procurada por . Entretanto, não foi localizado para confirmar a informação oficialmente.

A exoneração de Chiletto é a primeira da série de mudanças que Taques deve promover no primeiro escalão no próximo período. A secretária de Ciência e Tecnologia Luiza Trovo também dever ser exonerada em breve e poderá ser substuída pelo deputado estadual Leonardo Albuquerque (PSD). Ainda existem rumores que Márcio Dôrileo deixará com comando da pasta de Justiça e Direitos Humanos.