Taques exonera Dorileo e chefe da Casa Militar Coronel Siqueira vai assumir Sejudh

Gcom Nomeação do coronel Airton Siqueira, como titular da Sejudh, sai no Diário Oficial nos próximos dias

O secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos Márcio Dorileo foi exonerado nesta segunda (09). O defensor público, que estava à frente da Sejudh desde janeiro de 2015, será substituído pelo atual chefe da Casa Militar, coronel Airton Benedito de Siqueira Júnior. A nomeação do oficial será publicada no Diário Oficial nos próximos dias.

Com o remanejamento do coronel Siqueira para a Sejudh, a Casa Militar será chefiada pelo também coronel Evandro Alexandre Ferraz Lesco. O oficial já exerce a função de secretário-adjunto na Pasta.

Enquanto a nomeação do coronel Siqueira não é oficializada, o secretário-adjunto da Sejudh, Enéas Côrrea Figueiredo Junior, fica na condição de interino. Na proposta de reforma administrativa que será encaminhada à Assembleia, a pasta de Justiça e Direitos Humanos deve ser transformada em Secretaria Estadual de Administração Penitenciária.

O titular do Gabinete de Comunicação Social (Gcom), Kleber Lima, afirma que a saída de Márcio Dorileo já estava prevista e faz parte da reforma do secretariado que está sendo promovida pelo governador Pedro Taques (PSBD). “O Governo do Estado agradece os serviços prestados. Agora, o Márcio Dorileo retorna para Defensoria Pública, onde sempre autuou de maneira brilhante”, declarou em entrevista ao .

Recentemente, Taques promoveu diversas mudanças no primeiro escalão. O secretário de Trabalho e Assistência Social (Setas) Valdiney Arruda foi substituído pelo deputado estadual Max Russi (PSB).

Já o procurador-geral do Estado Patrick Ayala deixou o cargo. Com isso, cedeu a vaga para Rogério Gallo que comandou a Procuradoria de Cuiabá na gestão do ex-prefeito Mauro Mendes (PSB).

Entre os nomes que recém ingressaram no primeiro escalão estão o deputado estadual Wilson Santos (PSDB) na Secretaria Estadual de Cidades (Secid) e o próprio Kleber Lima no Gcom. Os demissionários foram Eduardo Chiletto e Jean Campos, respectivamente. O delegado Fausto Freitas, que respondia pelo Intermat, ocupa agora o Gabinete de Transparência e Combate a Corrupção (GTCC). O cargo era preenchido pela blogueira Adriana Vandoni.