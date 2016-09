Taques garante repasse em setembro em firma TAC para pagar os R$ 280 milhões em atraso

Chico Valdiner Taques e a equipe econômica receberam Poderes e órgãos autônomos para debater os duodécimos

O governador Pedro Taques (PSDB) recebeu os chefes dos Poderes e órgãos autônomos para avançar no debate sobre os atrasos nos repasses dos duodécimos. Na reunião, realizada na manhã desta terça (06), ficou pactuado que o Executivo fará o repasse constitucional do mês de setembro, que totaliza aproximadamente R$ 140 milhões, sem atraso.

O Executivo, os Poderes e órgãos autônomos também decidiram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) estabelecendo data para regularização dos dois meses que o duodécimo não foi repassado. O documento será assinado na próxima segunda (12) pelo Governo do Estado, Legislativo, Judiciário e com o Tribunal de Contas e o Ministério Público. O valor em atraso desde julho chega a quase R$ 280 milhões.

A proposta do TAC foi feita pelo chefe do MPE Paulo Prado e seu teor será definido por comissão formada por representantes de todos os Poderes, instituições e suas respectivas assessorias jurídicas.

Segundo o presidente do TCE conselheiro Antonio Joaquim, durante a reunião o governador Pedro Taques e o secretário estadual de Fazenda, Seneri Paludo, apresentaram o fluxo de caixa do Estado nos últimos 30 dias e asseguraram o repasse da quarta parcela dos duodécimos relativa às despesas de custeio e folha de pessoal do mês de setembro.

Para o conselheiro, a assinatura do TAC dará garantias legais aos acordos verbais de colaboração já firmados entre os Poderes e instituições e que visam auxiliar o Poder Executivo a atravessar esse momento de crise financeira. “Isso evitará que alguém possa questionar a legitimidade e a legalidade desses atrasos. É uma demonstração de responsabilidade dos poderes, de compreensão e de determinação de legalizarmos toda essa situação”, disse Antonio Joaquim.

Paulo Prado lembrou que todos os Poderes e órgãos autônomos foram unânimes em dizer que não suportam mais atrasos nos repasses. “Agora, vamos aguardar o TAC para que a situação seja regularizada o mais rápido possível”, declarou.

Já o primeiro-secretário da Assembleia Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), a evolução na receita do Estado vai permitir que a devolução dos recursos em atraso ocorra em breve. “Momento é de muita dificuldade e todos têm que dar parcela de contribuição desde que não atrapalhe o andamento dos Poderes e dos órgãos”, ponderou.

Já Taques e o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo da Cunha, preferiram não dar entrevista após a reunião. O Executivo foi representado por Seneri, que reafirmou o compromisso de regularizar a situação. “O fluxo de caixa nos permite garantir o repasse de setembro, que garante as folhas de pagamento. O restante ficará pactuado no TAC”, concluiu.

Com medo de ficar sem repasse, MPE tenta barrar quitação de dívida