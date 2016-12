Taques inaugura trecho de rodovia e vai buscar banda larga para Nobres

José Medeiros/Gcom Governador Pedro Taques discursa durante cerimônia de inauguração do trecho de 57 km de estrada pavimentada na rodovia MT-241 e ressalta que turismo no local deverá se tornar mais lucrativo

O governador Pedro Taques inaugurou oficialmente, nesta sexta (16), um trecho de 57 km de estrada pavimentada na rodovia MT-241, que liga o município de Nobres e o distrito de Vila Bom Jardim. A região, que é um forte polo turístico do Estado, deverá receber, também, sinal de telefone e internet no próximo ano.

O evento contou com a presença de alguns deputados estaduais como Nininho (PSD), Eduardo Botelho (PSB), Dilmar Dal Bosco (DEM) e Zé Domingos (PSD) e ainda secretários de estado como Ricardo Tomczyk e Marcelo Duarte Monteiro. A expedição terminou em um almoço com a população do distrito de Vila Bom Jardim.

Taques afirmou, mais de uma vez, que o seu governo realizou importantes obras na parte de infraestrutura do Estado e que esse deve ser um de seus legados após sua saída da cadeira de governador.

“Nós, em um ano, onze meses e dezesseis dias fizemos 1.400 km entre construções e reconstruções. Apenas para que vocês [jornalistas] tenham uma comparação, a administração passada em cinco anos fez 890 km. Isso mostra a diferença de um governo de transformação”, disse.

O governador ressaltou, que após as transformações, o turismo no local deverá funcionar de maneira mais lucrativa. Apesar disso, o chefe do Executivo também apontou que a falta de sinal telefônico e internet é um dos grandes gargalos da região e que a questão deverá ser sua prioridade nos próximos trabalhos. “Nós já fizemos o licenciamento das pousadas, a regularização fundiária, e agora estamos tratando da telefonia. Porque, sem internet, o turismo não vai para frente. Nós precisamos de internet banda larga e esse é o próximo passo”, explicou.

Carlos Palmeira Governador Pedro Taques, secretários e parlamentares descerram placa de inauguração da pavimentação de trecho da MT-241, que liga Nobres a Bom Jardim

O gestor da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), Marcelo Duarte Monteiro, falou que a obra deve servir para reativar o potencial econômico da região. “Cabe agora à cidade de Nobres estruturar um setor de serviços de apoio a Bom Jardim, que é uma vila e que por isso nunca terá uma estrutura de uma cidade. Então, essa ligação asfáltica permitirá que a cidade diretamente se beneficie do fluxo turístico que a gente quer”, argumentou.

Marcelo pontuou que o trecho custou R$ 47 milhões e que foram gastos “menos de R$ 1 milhão por km, o que é um custo bastante efetivo e em linha com o que a gente vem praticando em todo o Estado”.

Ele lembrou, ainda, que está descartada a cobrança de pedágio na via e que o tráfego no local será monitorado para que caminhões pesados não circulem em horários inapropriados que poderão prejudicar o fluxo turístico.

Distrito

A região de Nobres é famosa por conta das piscinas naturais destinadas à prática de flutuação. Após a conclusão da estrada MT-241, o município fica distante a cerca de 40 minutos do Distrito de Vila Bom Jardim.

Moram no distrito aproximadamente 850 pessoas e o local tem 14 pousadas, com cerca de 150 apartamentos e 320 leitos. A região chega a receber 1400 turistas por final de semana durante a alta temporada.

O pequeno produtor de bovinos Juvêncio Dias Pedroso, de 79 anos, vive no local desde o nascimento e disse que já viu grandes transformações no cenário. Ele conta que antigamente a via onde está instalada a rodovia MT-241 era de barro e que o acesso era feito a cavalo. “Nós, quando íamos daqui para Cuiabá, era 16 dias para ir e 16 dias para voltar. Hoje você vai, almoça dentro de Cuiabá e depois de três, quatro horas você já está em casa de volta e conseguiu andar para todo o lado, ir ao banco e etc”, revelou.