Taques inicia aproximação com PP e Neri pode assumir comando da Seaf

Gilberto Leite Neri Geller, Blairo Maggi e Ezequiel Fonseca são as principais lideranças do PP em Mato Grosso

O presidente estadual do PP em Mato Grosso, deputado federal Ezequiel Fonseca, admitiu que o partido pode ocupar alguma pasta Governo Pedro Taques (PSDB). O tucano teria feito o convite durante um reunião política na última quinta (12), no Palácio Paiáguas com a presença do secretário nacional de Política Agricola do Ministério da Agricultura, Neri Geller.

“O governador nos ofereceu um espaço na composição do governo e vamos analisar com toda cúpula do PP se participamos ou não. Ele também colocou que o partido poderia assumir alguma pasta, mas não disse que qual secretária”, disse ao .

Nos bastidores, Neri Geller, anda sendo cotado para assumir a Secretaria Estadual de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária (Seaf), hoje comandada por Suelme Evangelista (PSB). Ezequiel não descarta a possibilidade, tendo em vista que o partido tem Blairo Maggi como ministro da Agricultura, mas assegura que não tem nada definido.

“Primeiro, é uma questão pessoal. Ele (Neri), está muito bem no Ministério da Agricultura. Conjecturando, Neri seria um bom nome para assumir a Seaf. Só que não ficou claro qual pasta um filiado ao PP poderia assumir, mas a de agicultura seria a ideal”, disse.

Nesta linha, Ezequiel comenta que diferente de cargo no staff de Taques, a sigla vai ajudar o Governo. "Vamos continuar ajudando o governo por meio de emendas e o que for preciso", disse.

O PP era o partido do vice-governador Carlos Fávaro. A sigla se afastou de Taques quando Fávaro migrou pro PSD. Mas tudo indica uma reaproxiamação está em andamento.

Blairo já havia declarado que o partido não tem deputados na Assembleia como base. Na sua avaliação, isso dificulta a aproximação e obtenção de cargos na administração estadual.