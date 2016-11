Taques já fez trocas em 11 pastas; Saúde e Segurança mais alteradas

Mário Okamura Governador Pedro Taques nos quase dois anos de gestão já mexeu em 11 das 24 secretarias. Entre as afetadas estão Saúde, Segurança Pública e Meio Ambiente

Às vésperas da anunciada reforma do secretariado, que começou nessa quinta (10) com a substituição do Eduardo Chiletto pelo deputado estadual Wilson Santos (PSDB) no comando da secretaria estadual de Cidades (Secid), o governador Pedro Taques (PSDB) já promoveu mudanças em 11 das 24 pastas nestes quase dois anos de gestão. Saúde e Segurança Pública foram as que mais sofreram trocas de direção, sendo duas em cada.

Dos integrantes do primeiro escalão, quatro foram remanejados como comando das pastas que assumiram em 1º de janeiro de 2015. E das secretarias consideradas estratégicas, somente Casa Civil e Infraestrura e Logística permanecem sob a mesma direção desde o início da gestão.

No começo da Gestão Taques, a Saúde foi comandada por Marcos Bertúlio que deixou a pasta sob críticas ao desempenho e foi substituído por Eduardo Bermudez, ainda em 2015. Neste ano, foi exonerado para ceder vaga a João Batista que exerce a função desde julho.

Reprodução Secretariado no início da Gestão Taques, em 2015, ainda tinha Ana Peterlini, Permínio e Mauro Zaque

Já na Segurança Pública, Mauro Zaque deixou a função em dezembro de 2015 e o então adjunto Fábio Galindo assumiu a pasta. Ocorre que decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu membros do Ministério Público de exercer cargos no Executivo, atingindo Galindo em cheio. Com isso, Rogers Jarbas foi remanejado da presidência do Detran para a Sesp.

Pela mesma decisão do STF, Ana Luiza Peterlini foi obrigada a deixar o comando do Meio Ambiente em março deste ano. Neste caso, o vice-governador Carlos Fávaro (PSD) assumiu a direção da pasta.

Além de Rogers Jarbas, outros três secretários de Estado foram remanejados na estrutura administrativa de Taques. Seneri Paludo foi remanejado do Desenvolvimento Econômico para Fazenda, enquanto Gustavo Oliveira trocou o Gabinete de Assuntos Estratégicos pelo Planejamento.

Marco Marrafon, por sua vez, comandava o Planejamento e acabou assumindo a Educação. Isso porque o ex-secretário Permínio Pinto (PSDB) foi exonerado logo após a eclosão da Operação Rêmora, que investiga corrupção na Seduc. Em seguida o tucano foi preso e segue encarcerado desde 20 de julho deste ano.