Taques lança obra em Sinop e manda adversários pararem com o chororô

Em lançamento de obra, Pedro Taques ironiza adversários e manda que parem com o chororô

O governador Pedro Taques esteve em Sinop nesta terça para entregar 98 km de asfalto novo na rodovia MT-220, que dá acesso ao município de Juara. Ele ressaltou a importância da obra para os produtores e criticou os adversários.

"São R$ 60 milhões em reconstrução, agora com a qualidade. Em 1 ano e 8 meses nós fizemos 1 mil km de estrada. O que mostra que estamos fazendo as entregas necessárias, apesar do chororô daqueles que entendem que não. Quero parabenizar os produtores dessa região que terão condições de trafegabilidade”, afirmou o governador.

Foram reconstruídos 51 km e pavimentados e outros 47 km da estrada, que liga Sinop aos municípios de Juara, Porto dos Gaúchos e Tabaporã, conforme a secretaria estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra).

De acordo com o governador, a meta é concluir 100% das obras da rodovia até o ano que vem e ligar Sinop ao Vale do Arinos. “Com a liberação dos R$ 720 milhões para estradas e pontes vamos buscar resolver o trecho até Tabaporã”, explicou Taques.

A obra faz parte do programa Pró-Estradas, executado pela Sinfra, e foi dividida em duas partes. O primeiro trecho corresponde à reconstrução de 51 km que estavam danificados a partir do entroncamento com a BR-163. O segundo trecho de 47 km corresponde à pavimentação até o Rio dos Peixes.

“Essa obra tinha 51 km feitos e estavam totalmente acabados e devido a esse estado a gente teve vários acidentes. Era uma rodovia que a gente precisava fazer, tivemos que envolver muitos esforços para fazer isso”, destacou o secretário da Sinfra Marcelo Duarte.

Durante entrevista, Taques não descartou a possibilidade de implantação de pedágio na rodovia. Segundo ele, o assunto será discutido com associações de produtores, já que o trafego de veículos pesados é intenso na estrada.

Formatura PM

Após o lançamento da obra, Taques participou da cerimônia de formatura dos novos policiais militares, realizada no estádio Gigante Norte, em Sinop.