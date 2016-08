Taques lembra que foi 1º governador a defender impeachment de Dilma

Reprodução Taques defende em postagem nas redes sociais, trabalho exaustivo na construção de agenda positiva

O governador Pedro Taques (PSDB) usou as redes sociais para comentar a cassação de Dilma Rousseff (PT). O Senado decidiu nesta quarta (31), por 61 votos a 20, condená-la pelo crime de responsabilidade, retirou seu mandato de presidente da República, mas decidiu pela manutenção dos direitos políticos.

Em postagem no Facebook, Taques lembrou que foi o primeiro governador a defender o impeachment da petista. Além disso, defendeu a união de esforços para reconstrução nacional, após o período de instabilidade política e econômica.

Taques também defendeu trabalho exaustivo para construção de agenda positiva. Segundo ele, o cidadão quer entregas e serviços públicos de qualidade.

“O tempo não para. O momento é de trabalho. A União precisa nos ajudar a superar os desafios que se colocam diariamente”, registrou Taques no Facebook.

Na semana passada, quando o julgamento de Dilma estava iniciando no Senado, Taques se pronunciou sobre o assunto. Na ocasião, declarou que a petista precisava deixar o governo em definitivo para que o Brasil possa retornar aos trilhos do desenvolvimento.

“Espero que Dilma Rousseff seja condenada pela prática de crime de responsabilidade e o Brasil possa ir para frente”, declarou Taques na última quarta (24), após a inauguração do Memorial Rondon, em Mimoso.

A Temer, Taques reafirmou defesa ao impeachment, mas é contra compor com o governo do PMDB

Em julho de 2015, Taques já classificava como um quadro assustador o momento vivido pelo país. Ex-procurador da República e professor de Direito constitucional, ele entendia à época que já existia espaço para o impeachment da presidente.

Desde que era senador, Taques sempre fez duras críticas à gestão Dilma. Embora o PDT, contra sua vontade, fizesse parte da base aliada, ele, na eleição de 2014, não pediu votos para ela.

Já neste ano, em reuniões anteriores com o agora presidente Temer, que à época tentava aproximação com legendas em busca de apoio ao afastamento da presidente, Taques reafirmou seu posicionamento para o impeachment. No entanto, defendia, em conversas sobre possível composição com o governo do peemedebista, que os tucanos não assumissem cargos para evitar possíveis desgates diante do cenário de crise econômica do país.

