Taques nega tirar Luzia da Secitec e não confirma Domingos na equipe

O governador Pedro Taques (PSDB) disse hoje (07) que a secretária de Ciência e Tecnologia Luzia Trovo não está na lista de possíveis exonerados na reforma administrativa. “Trovo vai mudar só se for de endereço”, brinca durante visita à obra da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Cuiabá.

Luzia, por sua vez, também diz desconhecer as articulações para deixar o posto. Ressalta que, com a reforma, haverá mudanças, mas que, até onde sabe, continua no posto em 2017.

Por outro lado, o vice-governador Carlos Fávaro e a bancada do PSD indicam hoje o vereador por Cuiabá Domingos Sávio (PSD) para a Secitec. Querem que ele assuma o posto dentro da cota partidária destinada aos aliados. Taques, entretanto, desconversa. A indicação ocorre após o PSB ficar com a secretaria de Assistência Social – que será tocada pelo deputado Max Russi.

Domingos não tem experiência na área de Ciência e Tecnologia, sendo que não possui nem mesmo currículo Lattes, ferramenta do CNPq usada por todos que atuam na ciência no país.

Outras possibilidades

O PSD também sondou a possibilidade de indicar um membro do partido para o Detran, mas Taques teria dito que não abre mão da autarquia, que é uma das maiores arrecadadoras do Estado. “Dominguinhos é um companheiro nosso, mas nunca conversei com ele sobre o Detran. (Arnon) Osny está fazendo um trabalho excelente”, diz o governador.

Nos bastidores, a informação é de que uma outra saída seria a nomeação de Domingos no Intermat. O vereador não disputou à reeleição este ano. Assim, o mandato vai até dezembro. Ele também comandou a secretaria de Trabalho de Cuiabá.

